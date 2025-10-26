El ying y el yang de Asturias con China: defiende los aranceles contra la siderurgia asiática pero... quiere que sus fábricas se asienten en la región

Asturias quiere murallas arancelarias para que el acero barato chino no hunda la siderurgia de la región, pero al mismo tiempo tiende puentes para que las inversiones del gigante asiático lleguen al Principado en forma de fábricas de coches o de factorías de componentes de energías renovables. Son las paradojas del nuevo orden comercial, en el que los actores tratan de soplar y sorber al mismo tiempo.

La Comisión Europea presentó el pasado día 8 su nueva barrera al acero chino. Reduce a la mitad la cuota de las importaciones libres de aranceles y eleva el gravamen al 50% para el resto con el fin de paliar los efectos de la sobreproducción de acero asiático sobre la debilitada siderurgia europea.

La medida fue celebrada por el Gobierno del Principado, que ve así como se agrandan las posibilidades de que ArcelorMittal invierta en la descarbonización de sus plantas siderúrgicas en Asturias y garantice el futuro de una actividad con 5.000 puestos de trabajo directo en la región y más de 2.000 vinculados a las subcontratas.

Adrián Barbón y Tao Ying, en el encuentro que mantuvieron la semana pasada en Madrid. / LNe

La barrera a China desaparece cuando, en vez de productos, se habla de inversiones. Ahí la muralla se transforma en puente. La guerra arancelaria está provocando que las grandes corporaciones del gigante asiático se planteen producir en Europa para estar más cerca de sus crecientes clientes de la UE. En ese contexto, la agencia "Reuters" desveló que la compañía automovilística BYD, que disputa la hegemonía de la estadounidense Tesla en el mercado mundial del coche eléctrico, pretende construir una tercera planta en Europa –ya tiene una en Hungría y prepara la apertura de otra en Turquía– y que el país favorito en esta ocasión es España.

"Asturias está en el radar", señaló de inmediato el presidente del Principado, Adrián Barbón. Cuando BYD buscaba en 2023 suelo para su primera fábrica en Europa, miembros de la compañía llegaron a visitar los terrenos de Zalia (Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias) en Gijón porque se ajustaban a sus grandes necesidades de suelo urbanizado y estaban próximos a puertos de mar (los de Gijón y Avilés) para exportar al resto de Europa.

En el noroeste del país también ha puesto su punto de mira el grupo automovilístico chino SAIC, fabricante de la marca de origen británico MG, ya muy popular en España.

Inversiones bilaterales España-China / LNe

"La empresa china Chery ha comprado la vieja fábrica de coches de Nissan en Barcelona y el gigante BYD también ha mostrado su interés por producir en España. Otras empresas chinas también están interesadas en el mercado español. Esta inversión debe ser bienvenida siempre y cuando integre a la potente industria de componentes española en su cadena de valor", apuntan Mario Esteban y Miguel Otero Iglesias, investigadores principales del Real Instituto Elcano.

En Asturias la industria de componentes del automóvil está enraizada. ArcelorMittal produce chapa galvanizada para la industria del automóvil, acero Usibor para piezas estructurales y de seguridad de los coches, y alambrón para neumáticos y muelles de amortiguación; Asturiana de Zinc fabrica cinc que se utiliza para galvanizado y óxido de cinc que se utiliza para neumáticos; PMG Asturias Powder Metal elabora piezas de precisión para los sistemas de transmisión; Starglass, lunetas; Hiasa, acero de automoción; Industrias Metálicas Ruiz, piezas para amortiguadores; Isastur, Efibat y Phoenix Contact, infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos...

La noticia del renacido interés de BYD por instalarse en España coincidió con una reunión en Madrid entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el embajador de China en España, Yao Ying. Allí señaló Barbón que Asturias estaba en el radar de BYD e hizo la misma afirmación refiriéndose al proyecto de Sunwafe para construir en la Zalia de Gijón una fábrica de componentes para paneles solares.

Esta última factoría está promovida por InnoEnergy, una sociedad de impulso de proyectos de energías limpias nacida con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) que en esta ocasión está captando inversores chinos. La factoría –para la que se prevé una inversión de 670 millones de euros, de los que 200 corresponden a ayudas europeas ya aprobadas– cubrirá el 50% de los objetivos de la UE en fabricación de obleas de silicio para no depender precisamente de China en este componente clave para la producción de paneles solares fotovoltaicos.

Inversiones chinas en España por comunidades. / LNE

El Principado pretende allanar la llegada de BYD y Sunwafe, pero no son los únicos proyectos vinculados con China que han sonado en los últimos tiempos en Asturias. Una empresa del país asiático del sector del comercio electrónico se ha interesado por el polígono de iniciativa privada que se proyecta junto al aeropuerto de Asturias –y que ha solicitado su declaración como proyecto estratégico– y el gigante Energy China ha sondeado la posibilidad de entrar en la ingeniería asturiana TSK, que busca socios para seguir creciendo con su abultada cartera de contratos.

Barbón y Ying

El presidente del Principado se citó la semana pasada en Madrid con el embajador de China en España para devolver la visita que Yao Ying hizo a Asturias el pasado julio. En aquel momento Barbón estaba de baja por enfermedad y el embajador fue recibido por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. Acompañaba a Yao Ying una delegación empresarial china formada por representantes de 17 compañías, entre ellas la energética China Three Gorges (CTG), la compañía tecnológica Huawei o la aerolínea Air China. Yao Ying destacó el "nivel industrial" de Asturias, la importancia del puerto de El Musel, las posibilidades de desarrollo de la tecnología digital, el crecimiento del PIB del conjunto de España, "que llama mucho la atención", el potencial turístico del Principado y que Asturias esté alineada con la energía verde para transformar su economía, un aspecto en el que, resaltó, las empresas del país asiático estarían dispuestas a participar. "Tenemos que buscar socios de aquí para trabajar juntos", apuntó Yao Ying antes de un almuerzo de negocios en el que estaban representantes de empresas de la región como TSK, TotalEnergies, Astilleros Gondán, Ingenium, Bullbox, Iturcemi, PMG Asturias Powder Metal o GAM.

Inversiones chinas en España por sectores. / LNE

El interés de China por Asturias no es nuevo. Con la entrada del siglo XXI, y desde su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la economía china emprendió una nueva fase de desarrollo cuando las grandes compañías estatales, fortalecidas por el dominio de su inmenso mercado interior y bajo el impulso de directrices políticas, iniciaron una estrategia de inversión exterior.

la Inversión hecha

Según datos de la Fundación Consejo España China –impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Unión Europea–, Asturias ha sido la tercera comunidad de España, después de Madrid y Cataluña, con mayor inversión china en el periodo 1993-2023, con 685,09 millones de euros del total de 6.207 millones contabilizados en España.

Energía, servicios a edificios (principalmente telecomunicaciones) e inmobiliario son los principales sectores en los que han puesto el foco las empresas chinas en España. Otros dos países asiáticos, como son Japón y Emiratos Árabes Unidos, han invertido más que China en ese periodo, con 9.189 y 6.898 millones de euros, respectivamente.

La presencia china más notable en el Principado es la del grupo energético China Three Gorges (CTG), que desde 2011 es el mayor accionista de la eléctrica portuguesa EDP, dueña de la asturiana Hidroeléctrica del Cantábrico (actual EDP España) y que hace tres años decidió abrir en Gijón una oficina técnica para controlar desde allí sus crecientes proyectos energéticos en Europa, vinculados principalmente con las renovables.

La tecnológica china ZTE también se implantó en Asturias en 2019 para encargarse desde Gijón del mantenimiento de las redes de Telecable, Euskaltel y R, contrato que ha renovado hasta 2026; el grupo industrial Boer Power, un holding que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, se hizo en 2013 con el control de la compañía sierense de equipos para la eficiencia energética Temper, y Shanghai Kaichuang Ocean Resources adquirió en 2016 la conservera centenaria Albo, con plantas en Galicia y Asturias.

Los dueños chinos de Albo han concentrado la producción de conserva de pescado en unas nuevas instalaciones que se inauguraron hace más de dos años en Salvatierra de Miño, en Pontevedra, pero mantienen la fábrica de Tapia de Casariego tras especializarla en platos preparados. Los chinos apuestan por comidas enlatadas tan españolas como la fabada asturiana, el caldo gallego, los callos con garbanzos o los callos a la madrileña. No todo es tecnología.