Las 29 pymes asturianas que recibirán 4,19 millones: se crearán cien nuevos empleos

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Agencia Sekuens, que dirige David González respaldará con 4,19 millones la puesta en marcha de proyectos de inversión presentados por 29 pymes asturianas, según informó esta mañana el Principado.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica hoy la resolución de la línea de ayudas a pymes con financiación del Fondo de Transición Justa (FTJ), que apoyará inversiones empresariales por valor de 14,72 millones. Estas actuaciones permitirán la creación de cien nuevos empleos indefinidos y el mantenimiento de otros 797, explica el Gobierno regional en un comunicado.

Las subvenciones financian la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de centros ya existentes, proyectos de diversificación o la compra de activos de empresas en riesgo de cierre en varios sectores.

Entre las empresas beneficiarias figuran ASAC Comunicaciones, Cepillos Sacema, Rodicar, Delfin Tubes, Uromac Systems, Talleres Ramón Castro, Fedecor, Autecnia, Talleres Carlos del Valle, Hidrogenera Hydrosystems, Tinastur o Skiderma Cosmetics.

Algunos de los proyectos financiados con esta línea de ayudas consisten en la ampliación de un centro de procesamiento de datos, la instalación de líneas de corte de productos metálicos, un taller-laboratorio de soluciones en automatización e inteligencia artificial industrial o la creación de una nueva firma de cosmética profesional. También recibirán fondos una iniciativa para la automatización de procesos industriales y una planta para el mecanizado y ensamblado de piezas de madera para viviendas sostenibles.

Los detalles de la resolución puede consultarse en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/2t4uasmd