La advertencia del PP asturiano a Barbón de cara a la negociación de los presupuestos

Aviso del PP asturiano al Gobierno de Adrián Barbón de cara a la negociación para los presupuestos. La formación de Álvaro Queipo anunció hoy que acudirá a la reunión convocada el viernes con una condición: "No negociar ningún tipo de apoyo si antes el Ejecutivo de Adrián Barbon no retira su subida del IRPF".

“Lo que queremos es que se bajen los impuestos a todos los asturianos y ahora mismo el Consejero Peláez o se decanta por la vía de la extrema izquierda representada por Covadonga Tomé con una subida de impuestos generalizada, que afecta especialmente a las rentas medias, o acepta la mano tendida del Presidente Queipo para deflactar el IRPF y hacer una bajada general de los impuestos para que los asturianos vean rebajada su presión fiscal”, aseguró Andrés Ruiz, diputado del PP.

Ruiz defiende que, si el Gobierno de Barbón realmente tiene voluntad de aprobar un presupuesto justo para Asturias, “debe rebajar el IRPF a todos los asturianos y, por tanto, o bien se retira la reforma de tributos cedidos que está ahora en tramitación en la Junta, o bien, aceptan la enmienda parcial a tal efecto que ha presentado del PP asturiano y que elimina todo rastro de subida de impuestos”, finalizó.