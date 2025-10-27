Asturias, tierra de emprendimiento: el Principado quiere aumentar la tasa hasta el 5,8% e impulsar la creación anual de 1.500 empresas
El diseñado por la Consejería de Ciencia contempla, entre otras medidas, convertir la Oficina de Atención a las Empresas en una ventanilla única para centralizar la entrada de proyectos
El Gobierno asturiano quiere estabilizar el número de empresas en la región hasta situarlo en torno a las 65.000, impulsando la creación media de 1.500 compañías al año y reduciendo a 350 de las disoluciones. De esta forma, se conseguiría un saldo neto positivo de más de 1.100. El Programa de Emprendimiento de Asturias 2025-2027, elaborado por la Consejería de Ciencia, pretende ser «una palanca de transformación para construir una Asturias más próspera», según explicó ayer el consejero Borja Sánchez.
El objetivo del texto es claro: elevar la tasa de actividad emprendedora en el Principado, haciéndola pasar del 4,8 por ciento hasta el 5,8 por ciento en 2027. A este rango quieren incrementar también la tasa de actividad de las mujeres, que actualmente está en un 4,2 por ciento.
Además, una de las principales novedades respecto al programa anterior radica en «la creación de un modelo de gobernanza robusto para cohesionar la red de apoyo al emprendimiento». En concreto, se reforzará la Oficina de Atención a las Empresas mediante una ventanilla única que servirá de puerta de entrada centralizada para cualquier persona.
Asimismo, reforzarán los programas educativos para «impregnar» en el ADN de los jóvenes el espíritu emprendedor, trasmitiéndoles que «crear sus proyectos es una opción real y atractiva». Del mismo modo, darán visibilidad a casos de éxito para animar a otra personas.
El cuarto pilar consistirá en el apoyo directo a la creación el emprendimiento, ofreciendo itinerarios cada vez más especializados y poniendo el foco en el relevo generacional, intentando conectar empresarios que se retiren con emprendedores; y en la internacionalización, para que las compañías «piensen en grande y no solo en vender en Asturias».
