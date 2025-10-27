El certamen asturiano de calado internacional que el Principado todavía no financia: el PP exigen apoyo institucional

El diputado regional y portavoz de Cultura del Partido Popular, José Luis Costillas, ha instado al Gobierno de Asturias a otorgar su respaldo institucional a Memorial María Luisa de Fotografía y Vídeo, certamen internacional que este año celebra 36 años. Una edición que se ha consolidado como una de las citas más prestigiosas del mundo en el ámbito de la fotografía de montaña, naturaleza y aventura.

Costillas destacó esta mañana que el Memorial "representa una oportunidad única para potenciar la marca Asturias como territorio de naturaleza, montaña, creatividad y cultura visual", y recordó que el certamen acumula más de tres décadas de historia y una proyección internacional creciente.

Durante su intervención, el portavoz popular subrayó las cifras que avalan el prestigio del evento: en su última edición participaron 1.590 fotógrafos de 95 países, con un total de 18.684 fotografías y 199 vídeos o documentales. Además, la convocatoria de este año ya está en marcha con la previsión de superar la barrera de los 100 países participantes.

El grupo parlamentario del PP llevará al Parlamento asturiano una iniciativa para instar al Gobierno del Principado a expresar públicamente su apoyo a la continuidad del Memorial María Luisa y a garantizar, junto a la organización y las entidades locales, la permanencia de su sede en Asturias.

Estrategias culturales

La propuesta también plantea que el certamen sea reconocido como evento cultural de especial relevancia, se incorpore a las estrategias de promoción cultural y turística del Principado, y se fomente la colaboración con ayuntamientos, asociaciones, centros educativos y agentes sociales para reforzar su proyección regional, nacional e internacional.

“Es fundamental que el Gobierno de Asturias respalde estos premios, que se han consolidado como un referente mundial en fotografía de naturaleza. Su apoyo no solo reconocería la excelencia artística de las mejores exposiciones del mundo, sino que reforzaría el compromiso de la región con la cultura, la creatividad y la proyección global de Asturias”, concluyó Costillas.