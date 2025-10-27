El decreto que acaba de aprobar el Principado y que puede ayudar a encontrar pisos de alquiler a precios asequibles
El Principado está cerca de poner en marcha el programa "Alquilámoste", que será gestionado por la empresa pública Vipasa
El Principado aprobó esta mañana el decreto que regula el programa "Alquilámoste", una medida "estrella" de la Consejería de Ordenación del Territorio, la única de Izquierda Unida (IU), socio minoritario del PSOE en el Gobierno regional, que "permitirá movilizar viviendas vacías de titularidad privada para destinarlas a alquiler a un precio asequible, previo acuerdo con sus propietarios", según el Principado.
Este programa consiste en que la administración se hace cargo de inmuebles vacíos con titularidad privada, le garantiza al propietario un arrendamiento y las destina para el alquiler a precios "asequibles", en un momento en el que el acceso a la vivienda constituye uno de los grandes problemas para los ciudadanos.
El decreto ha sido promovido por la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. A juicio del Ejecutivo, "constituye una iniciativa innovadora y equilibrada para conciliar los intereses de las personas propietarias de viviendas desocupadas con las necesidades de quienes demandan alojamiento en régimen de alquiler". Se espera que a finales de año el programa esté en marcha.
La empresa pública Vipasa será la encargada de gestionar este proyecto. El objetivo es movilizar inmuebles desocupados mediante su cesión a la Administración autonómica por un plazo máximo de siete años y cuatro meses. Durante ese período, Vipasa abonará a las personas propietarias un canon mensual fijo, lo que les garantizará una fuente de ingresos estable. A su vez, la vivienda quedará acogida a un programa público que establece una limitación en el precio del alquiler, por lo que los propietarios podrán acogerse a las bonificaciones fiscales vigentes.
Una vez finalizada la cesión, el Principado se compromete a devolver las viviendas a sus dueños en el mismo estado en el que las haya recibido, a excepción del desgaste causado por el uso normal. Si se produjesen desperfectos, la Administración se encargará de repararlos. Esta garantía, unida a la estabilidad económica que proporciona el canon mensual, ayudará a eliminar las barreras que actualmente disuaden a muchos propietarios de ofrecer sus viviendas en alquiler, explica el Gobierno regional.
"Alquilámoste también favorecerá el acceso a la vivienda a personas y familias con ingresos limitados, puesto que el precio del alquiler se reducirá al menos en un 10% respecto al canon que el Principado abonará a la propiedad. Es decir, esta iniciativa facilitará que personas trabajadoras que ahora encuentran dificultades para arrendar un piso puedan encontrar una vivienda adecuada en el mercado libre", explica el Gobierno regional.
Vipasa se ocupará de la selección de inmuebles, la suscripción de los contratos de cesión, la gestión de los arrendamientos y el mantenimiento de las viviendas durante el plazo establecido. Por su parte, la Dirección General de Vivienda ejercerá el control estratégico del programa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?