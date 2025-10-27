El decreto que acaba de aprobar el Principado y que puede ayudar a encontrar pisos de alquiler a precios asequibles

El Principado aprobó esta mañana el decreto que regula el programa "Alquilámoste", una medida "estrella" de la Consejería de Ordenación del Territorio, la única de Izquierda Unida (IU), socio minoritario del PSOE en el Gobierno regional, que "permitirá movilizar viviendas vacías de titularidad privada para destinarlas a alquiler a un precio asequible, previo acuerdo con sus propietarios", según el Principado.

Este programa consiste en que la administración se hace cargo de inmuebles vacíos con titularidad privada, le garantiza al propietario un arrendamiento y las destina para el alquiler a precios "asequibles", en un momento en el que el acceso a la vivienda constituye uno de los grandes problemas para los ciudadanos.

El decreto ha sido promovido por la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. A juicio del Ejecutivo, "constituye una iniciativa innovadora y equilibrada para conciliar los intereses de las personas propietarias de viviendas desocupadas con las necesidades de quienes demandan alojamiento en régimen de alquiler". Se espera que a finales de año el programa esté en marcha.

La empresa pública Vipasa será la encargada de gestionar este proyecto. El objetivo es movilizar inmuebles desocupados mediante su cesión a la Administración autonómica por un plazo máximo de siete años y cuatro meses. Durante ese período, Vipasa abonará a las personas propietarias un canon mensual fijo, lo que les garantizará una fuente de ingresos estable. A su vez, la vivienda quedará acogida a un programa público que establece una limitación en el precio del alquiler, por lo que los propietarios podrán acogerse a las bonificaciones fiscales vigentes.

Una vez finalizada la cesión, el Principado se compromete a devolver las viviendas a sus dueños en el mismo estado en el que las haya recibido, a excepción del desgaste causado por el uso normal. Si se produjesen desperfectos, la Administración se encargará de repararlos. Esta garantía, unida a la estabilidad económica que proporciona el canon mensual, ayudará a eliminar las barreras que actualmente disuaden a muchos propietarios de ofrecer sus viviendas en alquiler, explica el Gobierno regional.

"Alquilámoste también favorecerá el acceso a la vivienda a personas y familias con ingresos limitados, puesto que el precio del alquiler se reducirá al menos en un 10% respecto al canon que el Principado abonará a la propiedad. Es decir, esta iniciativa facilitará que personas trabajadoras que ahora encuentran dificultades para arrendar un piso puedan encontrar una vivienda adecuada en el mercado libre", explica el Gobierno regional.

Vipasa se ocupará de la selección de inmuebles, la suscripción de los contratos de cesión, la gestión de los arrendamientos y el mantenimiento de las viviendas durante el plazo establecido. Por su parte, la Dirección General de Vivienda ejercerá el control estratégico del programa.