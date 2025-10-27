Duro aprueba su plan de reestructuración tras recibir luz verde de los bancos acreedores

Duro Felguera ha conseguido por fin desbloquear el plan de reestructuración con el que quiere salvar la compañía, una vez que la mayoría de los acreedores han otorgado su respaldo a la reorganización financiera de la empresa asturiana. Como consecuencia, Duro ha presentado ya el plan ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón para su homologación definitiva, según ha remitido la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El plazo para que la mayoría del pasivo en manos de bancos y proveedores emitiera su veredicto finalizó el pasado viernes, pero el procedimiento administrativo completo se ha consumado este lunes con la ratificación de la firma especializada que realiza el peritaje judicial del proceso, la catalana Lexaudit.

"Duro Felguera ya no está en preconcurso. Esa circunstancia, concebida para negociar con acreedores, ha concluido. Con el plan aprobado por las clases y presentado para su homologación, se abre la fase judicial de revisión con pleno respeto a los tiempos del Juzgado; afrontamos esta etapa con perspectivas positivas y preparados para una ejecución ordenada del plan", han señalado fuentes de Duro.

En el plan de reestructuración, la dirección de Duro reconoce que la empresa está "al borde del colapso" y "en situación de insolvencia", con un patrimonio negativo de 289,1 millones y pérdidas acumuladas de 25,96 millones. La compañía achaca este estado al mal resultado de diversos proyectos y las millonarias reclamaciones exigidas por clientes.