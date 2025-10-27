El Fiscal Superior de Asturias pide a los abogados "trabajo conjunto" para mejorar en el protocolo de conformidades

El Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, recibió esta mañana en Fiscalía al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto Múgica. El de esta mañana se trata del primer encuentro institucional privado entre ambos desde la toma de posesión de Bernal como Fiscal Superior, en julio.

Durante el encuentro, Bernal y Del Busto trataron diversos temas de interés común, entre ellos, el Protocolo de Conformidades firmado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, aplicable en Asturias, que, tal y como explicó el Fiscal Superior durante el Acto de Apertura del Año Judicial en la comunidad autónoma, no funciona como sería lo deseable y son escasísimos los procedimientos que finalizan con su aplicación, trasladaron desde la Fiscalía.

En su intervención, Gabriel Bernal "invitó a los decanos de los colegios de abogados de Oviedo y Gijón a trabajar conjuntamente con la Fiscalía para mejorar esta situación", según las mismas fuentes.

Las conformidades alcanzadas en Asturias en 2024 aumentaron considerablemente en relación al año anterior pero en la mayoría de los casos éstas se cerraron inmediatamente antes de la celebración del juicio oral, sin la aplicación del Protocolo, que, por el contrario, permitiría hacerlo con anticipación, aliviando así la agenda de los juzgados y sin la necesidad de citar a testigos y peritos.

Los juzgados de instrucción asturianos dictaron en 2024 más de 2.499 sentencias de conformidad en los propios servicios de guardia, un 14,5% más que en 2023, según los registros. Las conformidades alcanzadas en los juzgados de lo penal y en la Audiencia Provincial también se incrementaron. Durante 2024, siete de cada diez sentencias condenatorias dictadas en estos órganos judiciales se dictaron después de que el acusado reconociera los hechos y tras alcanzar un acuerdo entre acusaciones y defensa.

Durante la reunión mantenida hoy, el Fiscal Superior y el Decano del ICA Oviedo se comprometieron a impulsar esta iniciativa, que contribuiría a aliviar la Administración de Justicia en Asturias.