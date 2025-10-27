¿Cuándo comenzarán las negociaciones presupuestarias en Asturias? El Gobierno pone fecha y será esta misma semana
Ovidio Zapico hace suya una reflexión de la secretaria de Organización de IU: "Si la derecha opera unida parece de sentido común que la izquierda también haga lo mismo"
El Gobierno asturiano iniciará la negociación presupuestaria este viernes con reuniones con el Partido Popular, con el diputado y secretario general de Foro, Adrián Pumares, y con la parlamentaria del grupo mixto, Covadonga Tomé.
El consejero de Hacienda, el socialista Guillermo Peláez, ha querido salir al paso de la última crisis con sus socios de Gobierno y ha explicado este lunes que el proyecto de presupuestos lo elabora el Ejecutivo en su conjunto “con el respaldo político de las formaciones que lo sustentan, es decir, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, y a partir de ahí se abre la negociación al resto de los grupos para conocer sus propuestas de cara a la confección final de las cuentas”.
Una postura que ha refrendado el coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, quien ha asegurado que existe "una metodología" acordada con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y con el consejero de Hacienda.
Zapico ha anunciado, además, que, a partir de ahora, cuando IU tenga "algo que decir" lo hará a través de su secretaria de Organización, María José Miranda. Aunque ha hecho suya una reflexión de su secretaria de Organización sobre la posibilidad de convocar una mesa a tres de la izquierda (PSOE, Convocatoria y Tomé) y ha afirmado que "si la derecha opera unida parece de sentido común que la izquierda también haga lo mismo".
Las negociaciones presupuestarias iban a comenzar la semana pasada, si bien el Gobierno del Principado decidió retrasar su inicio unos días ante la posibilidad de la inminente convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que el Ministerio de Hacienda deberá fijar los objetivos de déficit y deuda.
