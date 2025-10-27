¿Cuándo comenzarán las negociaciones presupuestarias en Asturias? El Gobierno pone fecha y será esta misma semana

El Gobierno asturiano iniciará la negociación presupuestaria este viernes con reuniones con el Partido Popular, con el diputado y secretario general de Foro, Adrián Pumares, y con la parlamentaria del grupo mixto, Covadonga Tomé.

El consejero de Hacienda, el socialista Guillermo Peláez, ha querido salir al paso de la última crisis con sus socios de Gobierno y ha explicado este lunes que el proyecto de presupuestos lo elabora el Ejecutivo en su conjunto “con el respaldo político de las formaciones que lo sustentan, es decir, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, y a partir de ahí se abre la negociación al resto de los grupos para conocer sus propuestas de cara a la confección final de las cuentas”.

Una postura que ha refrendado el coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, quien ha asegurado que existe "una metodología" acordada con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y con el consejero de Hacienda.

Zapico ha anunciado, además, que, a partir de ahora, cuando IU tenga "algo que decir" lo hará a través de su secretaria de Organización, María José Miranda. Aunque ha hecho suya una reflexión de su secretaria de Organización sobre la posibilidad de convocar una mesa a tres de la izquierda (PSOE, Convocatoria y Tomé) y ha afirmado que "si la derecha opera unida parece de sentido común que la izquierda también haga lo mismo".

Las negociaciones presupuestarias iban a comenzar la semana pasada, si bien el Gobierno del Principado decidió retrasar su inicio unos días ante la posibilidad de la inminente convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que el Ministerio de Hacienda deberá fijar los objetivos de déficit y deuda.