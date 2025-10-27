IU plantea al PSOE sentarse a negociar las cuentas a tres bandas con Tomé

Izquierda Unida está dispuesta a dar portazo a la crisis de los presupuestos, que saltó después de que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunciase la inminente negociación de las cuentas de 2026 con el PP sin haberse sentado antes con sus socios de Gobierno, y centrarse en lo que realmente importa: conseguir que salgan adelante. La secretaria de Organización del partido, María José Miranda, señaló ayer la necesidad de trabajar en "un marco unitario y estable de toda la izquierda". Un guiño directo a la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, sin cuyo apoyo el Gobierno de coalición será incapaz de aprobar su propuesta, teniendo en cuenta que el PP, Vox y Foro no están por la labor.

En IU quieren armarse para confrontar a la derecha, "a los que estamos acostumbrados a ver día a día operar de forma unida", impulsando un bloque igual de sólido en la izquierda. Los socios de Gobierno mantendrán un encuentro en breve, en un día aún por concretar, para comenzar a negociar su proyecto de presupuestos. Y dentro de la formación de Ovidio Zapico no son pocos los que defienden la convocatoria de una mesa de negociación presupuestaria a tres bandas (PSOE, IU y Tomé).

La diputada del grupo mixto sabe que cuenta en su haber con la carta ganadora y ha presentado tres enmiendas cuya aceptación por parte del Gobierno de Barbón podría derivar su voto hacia uno u otro lado. Por el momento, el presidente del Principado está dispuesto a escucharla. "Sentémonos y negociemos", le propuso en el último Pleno de la Junta.

En este marco de acción "unitaria", IU pondrá sobre la mesa la conversación sobre los gastos e ingresos del Principado, con el objetivo de que en ellos "se vea reflejada la clase trabajadora y la mayoría social". El partido ya consiguió que los socialistas aceptasen subir el IRPF a las rentas más elevadas y a los grandes tenedores de vivienda, pero siempre han dejando claro su intención de ir más allá. Una propuesta que mantiene su tramitación después de que la izquierda en bloque tumbase la enmienda a la totalidad presentada por Vox, y que contó con el respaldo de PP y Foro.

Para Miranda, la unión de la izquierda es la única alternativa "real" para dar respuesta a los intereses y necesidades de la mayoría social, de forma que se logren unos presupuestos de Asturias con recursos para vivienda, derechos sociales, sanidad o educación.

IU, insistió su secretaria de Organización, debe imponer "el sentido común" para colaborar sin tensiones dentro de ese marco de unión de la izquierda. Por lo pronto, la formación ya está trabajando con los territorios y los alcaldes para hacer también planteamientos desde los territorios, a través de la secretaría de Política Municipal. Al mismo tiempo, desde la propia Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, se están planteando las prioridades desde ese ámbito de gestión que dirige Ovidio Zapico, y, en el plano general, para lograr, ha insistido, "un marco estable y unitario de la izquierda para conseguir los mejores presupuestos para Asturias".