Leonor, todo aplomo y madurez en Asturias

Con paso firme entró Leonor de Borbón y Ortiz en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista el pasado viernes en Oviedo, dispuesta a recibir a los galardonados con los premios “Princesa de Asturias” de este año, a los presidentes de los jurados y a los patronos de la Fundación. Iba también muy relajada y, sobre todo, segura. Tanto que se permitió el detalle de girar para saludar con la mano y su sincera sonrisa a los fotógrafos que a su izquierda disparaban los flashes sin cesar sobre ella y el resto de la familia real.

Horas más tarde. Vestíbulo del Teatro Campoamor, segundos antes de entrar en la sala principal a entregar los premios. Leonor se coloca detrás de sus padres los Reyes, guía a su hermana Sofía a su lado y cariñosamente le coloca bien el pelo. Poco antes ya había estado pendiente, al acceder al edificio de la calle, para ayudar a su abuela la Reina Sofía a subir las escaleras.

Ni rastro de los nervios comprensibles en esos instantes de ediciones anteriores -desde 2019, con 13 años, tiene que dar un discurso como presidenta de honor de la Fundación Princesa-, donde había titubeos y miradas en busca de la orientación de sus padres y del apoyo cómplice de su hermana pequeña. Todo eso ha sido ahora sustituido por autonomía y aplomo. En grandes dosis.

Estos días pasados en Asturias ha dejado la heredera de la Corona imágenes y gestos que demuestran que, a punto de cumplir 20 años (lo hará el próximo 31 de octubre), no solo tiene claro y asumido el papel que debe ejercer ahora y en el futuro, sino cómo desempeñarlo. Con rigor, seriedad, entrega y, sobre todo, naturalidad.

Ha sido una evolución progresiva desde que en 2018 su padre Felipe VI, al cumplir 50 años, le entregó el Toisón de Oro y le recordó ese permanente “espíritu de superación, renuncia y sacrificio” que va ligado indisolublemente a un cargo símbolo y garante de la permanencia y unidad de España.

Misión que ha hecho suya sin lugar a dudas su hija mayor, quien desde que en 2023 juró la Constitución al cumplir la mayoría de edad ha pisado el acelerador en su formación y consolidación de las funciones que como heredera le asigna la Carta Magna.

De todo han sido testigo Asturias y los asturianos, en ese impagable escenario de proyección pública que son los premios “Princesa”y en los que la primogénita de los Reyes ha dado muestras este año de sentirse como en casa (no hay que olvidar su sangre asturiana por parte de madre, como ella recuerda en cuanto tiene ocasión) y se ha movido como pez en el agua.

Suyo es el mando de la ceremonia de los premios “Princesa de Asturias”, una vez que Felipe VI ya lo ha oficializado al dejar ver que posiblemente en 2026 no la presida en el Campoamor. En realidad la transición se avanzó el año pasado y se consolidó éste, con la asunción por parte de Leonor de la glosa de los galardonados. La de éste año no pasó desapercibida por su estilo epistolar inédito y mensajes de calado, transmitidos con desenfado y valentía, en lo que se ha entendido como guiños a su generación, la “Z”, con la que la princesa misma se identificó. Una forma, por qué no, de marcar terreno y diferenciarse de sus padres, una reina “X” y un rey “boomer”, en sus propias palabras.

Suyo es también el acto de entrega del premio “Pueblo ejemplar”, con la intervención en solitario de la heredera, como sucedió en Valdesoto (Siero).

Lo que esté por venir se sabrá en su debido momento. Pero lo que es seguro es que los premios “Princesa de Asturias” tienen en su titular una digna, convencida y a la altura representante para los nuevos tiempos.