El mensaje en la apertura de "La Asturias que funciona": "Actitud, esfuerzo y curiosidad", las claves para triunfar en la empresa

Consejos en base a la experiencia. La Facultad de Economía y Empresa acogió este lunes la apertura de la XII Edición de "La Asturias que funciona", que se celebrará hasta el viernes. Un encuentro entre estudiantes y profesionales del sector privado que obtuvieron el título en la Universidad de Oviedo. Las jornadas, organizadas por la institución académica y LA NUEVA ESPAÑA, cuentan con el patrocinio de Unicaja Banco y el apoyo de la Cámara de Comercio de Oviedo, la Federación Asturiana de Empresarios y el Ayuntamiento de Siero. Mónica Acevedo y Beatriz García, ponentes de la primera mesa, dejaron claro que el éxito profesional "debe ir acompañado del personal".

El acto inaugural, que tuvo lugar en el Salón de Grados del centro ubicado en el campus del Cristo, estuvo presidido por la decana, Carmen Benavides; el director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Martínez Peón; y el director de empresas de Unicaja, Juan Carlos Martín, junto a numerosos profesores y alumnos. Esta edición de "La Asturias que funciona" es "especial" porque se cumplen 50 años desde el inicio de los estudios superiores de Economía y Empresa en Asturias, es decir, medio siglo de formación de economistas, gestores y emprendedores que hoy ocupan puestos de responsabilidad tanto en España como en el extranjero. Por eso, las jornadas cuentan con la participación de directivos y responsables de grandes compañías con presencia en Asturias.

Beatriz García y Mónica Acevedo, licenciadas en Administración de Empresas y Economía, respectivamente, dieron a los alumnos una visión de los retos a los que se enfrentan las empresas y el perfil que están buscando. García es jefa del centro compartido de finanzas de IFF (International Flavors & Fragrances), una empresa dedicada a los productos de consumo. "Intentamos tener impacto en el día a día de las personas de una forma sostenible", explicó. La empresa lo consigue a través de fragancias para el hogar o potenciadores de sabores en la comida.

Con su trabajo como telón de fondo, García compartió su experiencia profesional y explicó el papel de la compañía en la industria global de la alimentación, la salud y el bienestar. "IFF tiene más de 135 años de historia y está presente en miles de productos de consumo diario. En Asturias, contamos con un centro de servicios en el parque empresarial del Vasco, con 300 empleados, muchos de ellos formados en esta Facultad", explicó. La directiva subrayó además que la empresa colabora activamente con la Universidad de Oviedo a través de la Fundación Universidad de Empresa (FUO), ofreciendo prácticas y oportunidades de empleo a recién graduados.

García insistió en la importancia de "la actitud, el esfuerzo y la curiosidad" como claves para el crecimiento profesional. "No se trata solo de encontrar un trabajo, sino de descubrir qué te motiva y dónde puedes aportar valor. El éxito no siempre se mide en títulos o cargos, sino en la capacidad de disfrutar de lo que haces cada día", explicó.

La otra exalumna que compartió su experiencia con los estudiantes de la facultad fue Mónica Acevedo, jefa del centro de servicios de finanzas de Coterva , empresa enfocada en el sector de la agricultura. "Es puntero en tecnología y nosotros llevamos a cabo toda la logística. En mi caso, trato de traer oportunidades a Asturias ya que operamos en 16 países", explicó y añadió un dato: "De los 400 profesionales que trabajamos en Coterva, 112 estudiaron en la Universidad de Oviedo". "La Universidad ha cambiado mucho en los últimos años volviéndose más dinámica y práctica de lo que era en mi época", celebró, al tiempo que reconoció que esa es la base de los conocimientos, pero que, con el tiempo, ganarán experiencia y "se irán desarrollando en las áreas que más les motiven y les atraigan".

Como punto más importante en el trabajo diario de una multinacional, ambas profesionales coincidieron en los idiomas: "Nuestro día a día es prácticamente en inglés". Pero no solo el inglés sino "alguna otra lengua que te diferencie del resto de trabajadores". "En las multinacionales se trabaja mucho con países europeos, alguien que tenga italiano o alemán tendrá más opciones de ser contratado", explicó Acevedo. "¡Y con chino ni te cuento!", bromeó García.

Las dos ponentes hicieron hincapié en la idea de que cuando realmente se conoce el perfil de una persona es en el día a día. "A lo largo de vuestra carrera universitaria vais a trabajar en equipo, eso os reforzará de cara al futuro laboral, además de las destrezas individuales que tenga cada uno", explicaron. Pero sobre todo les recomendaron "ser flexibles": "Estamos en un momento en el que todo cambia de forma muy rápida, incluso en funcionamiento de nuestras empresas, que estéis abiertos a los cambios es muy bueno e importante", sostuvo Acevedo. "Cuando uno se enfrenta a retos y a cambios y es capaz de atravesarlos y de conseguirlo con éxito. Eso es muy importante", aseveró.

Otro de los puntos fuertes que ven en la Universidad de hoy en día es el uso de la tecnología. "Cuando yo estudiaba había Power Point y poco más", reconoció Avecedo. "Aprovechad esa oportunidad porque ahora es clave la orientación a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y análisis de dato", añadió la ponente.

Julio Tascón, exdecano de la Facultad y que ejerció como moderador, recordó en su intervención que "el verdadero éxito no es solo profesional, sino personal". Con humor y cercanía, animó a los estudiantes a perseguir sus metas sin perder de vista la felicidad: "No ser muy desgraciado ya es ser bastante feliz. Y si encima te dedicas a algo que te gusta, entonces estás en el camino correcto".

La actual decana, por su parte, destacó que este aniversario es "un motivo de enorme satisfacción" y un homenaje a "todos los que han hecho posible que la Facultad se convierta en un referente académico y profesional". También agradeció la colaboración de los departamentos de Empresa y de Economía. Las jornadas, bajo el lema "Medio siglo de historias de éxito", pretende poner en valor el talento de Asturias y mostrar cómo la formación universitaria sigue siendo una herramienta esencial para el desarrollo económico y social de la región. En cada jornada participarán antiguos alumnos de la Facultad que a día de hoy desarrollan su carrera en empresas nacionales e internacionales de primer nivel.

El director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Martínez Peón, destacó durante su intervención los orígenes de los estudios de Economía en Oviedo. "En 1975, cuando se implantaron los primeros estudios superiores en la materia, España vivía una profunda transformación política y social. Desde entonces, esta Facultad ha sido testigo y protagonista del cambio económico del país", indicó. Y subrayó que la celebración "no solo mira al pasado, sino también al futuro", e invitó a los estudiantes a inspirarse en las trayectorias de quienes un día ocuparon sus mismos asientos. "Cuando hablamos de 50 años, hablamos de miles de historias, de alumnos que comenzaron aquí y hoy destacan en todos los sectores: comercio, sanidad, asesoría financiera o consumo. Esta semana es una pequeña muestra de todo lo que esta Facultad ha aportado y seguirá aportando", señaló.

A lo largo de la semana participarán también otros exalumnos con carreras consolidadas en distintos sectores. Algunos son directivos de multinacionales con sede en Asturias, mientras que otros trabajan en ámbitos como la consultoría, la banca, el comercio o la administración pública. Todos ellos compartirán sus trayectorias con los estudiantes actuales, en un formato que combina charlas inspiradoras, coloquios y mesas de debate.

El programa conmemorativo de los 50 años de la Facultad de Economía y Empresa busca, además, reforzar el vínculo entre universidad y empresa, fomentando la empleabilidad de los jóvenes asturianos y el intercambio de conocimiento con el tejido productivo regional.

Las jornadas reflejan el espíritu de una institución que ha sabido adaptarse a los cambios de cada época, desde los primeros años de la Transición hasta la era de la globalización digital. Medio siglo después, la Facultad sigue siendo una cantera de talento, innovación y compromiso social.

Como concluyó Beatriz García: "Dentro de diez años, los que hoy estáis sentados en el público seréis vosotros quienes vengáis a contar vuestras propias historias de éxito. Esa es la mejor prueba de que esta Facultad sigue viva y mirando al futuro".

La siguiente ponencia tendrá lugar este martes, a las 12:30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa. Bajo el título "Del aula al asesoramiento de empresas", Antonio González, presidente de R3 PWM Agencia de Valores, y Francisco Vaciera, presidente de Vaciero, expondrán su experiencia en una mesa redonda moderada por el que fuese decano de la Facultad entre 2002 y 2006, Javier Suárez Pandiella.