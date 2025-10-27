Ojo si estás cerca de una presa en Asturias estos días y escuchas una sirena de emergencias: este es el motivo

El próximo miércoles, día 29 de octubre, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y los titulares de catorce presas de la región activarán, en modo de prueba, el sistema acústico de sirenas de emergencia disponible para advertir de una posible catástrofe.

Este año se incorporan al ejercicio, tras finalizar su implantación, tres instalaciones: La Granda, Trasona y Valduno II, según informó el SEPA.

"La finalidad de este ejercicio es que la población que pudiese verse afectada en caso de rotura de la presa sepa cómo actuar, fundamentalmente que identifiquen este sonido y sepan qué medidas de autoprotección deben aplicar, la principal, alejarse de los cauces de los ríos y arroyos y acudir a sitios elevados", concretan desde el servicio de emergencias.

El sonido de estas sirenas alcanza aquellas zonas que quedarían inundadas en la primera media hora desde la rotura de la presa. Las sirenas de cada presa se activan todas a la vez, pero cada instalación realizará su prueba de forma individual y según el orden consensuado en el comité de implantación. Los responsables de cada instalación comunicarán al 1-1-2 la activación de las sirenas con el sonido de alerta y, pasados aproximadamente unos 10 minutos, notificarán la activación de las sirenas con el mensaje indicativo de fin de alerta.

El sonido de alerta consta de tres tramos de un minuto de duración, con sonido ascendente, separados por intervalos de cinco segundos de silencio. El de fin de alerta es una señal continuada de 30 segundos.

En la preparación del ejercicio, además de los titulares de las presas, han tenido un papel muy destacado todos los ayuntamientos implicados, emitiendo los correspondientes bandos informativos y poniendo a disposición a sus policías locales y a sus agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, así como la propia Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que desplegará a sus propios agentes medioambientales en algunas zonas.

También cabe destacar la disposición mostrada desde Delegación de Gobierno con la participación de la Guardia Civil y la Policía Nacional y, desde el Gobierno del Principado, además del SEPA y los parques de Bomberos de Asturias ubicados en estas zonas, se ha puesto a disposición al personal de la Guardería de Medio Natural.

Las zonas afectadas

Las pruebas del sistema acústico de sirenas se desarrollarán de forma escalonada a lo largo de la jornada. Comenzarán a las 10.00 horas en la presa de Valdemurio (EDP), en el río Trubia, que afecta a Quirós, Proaza y Santo Adriano. A las 10.30 horas será el turno de Priañes (EDP), en el Nalón/Nora, que influye sobre Oviedo, Las Regueras y Grado, seguida a las 10:45 de Valduno II (Hidromedia S.A.), en el Nalón, con afección a Las Regueras, Candamo y Grado.

A las 11.00 horas se activará Valle II (EDP), en el río Pigüeña, en Somiedo, y a las 11:30 las presas de La Florida y La Barca (EDP), ambas en el Narcea, que afectan a Tineo, Salas y Belmonte de Miranda.

Las pruebas continuarán a las 12.00 horas con las presas de Tanes y Rioseco (EDP/Cadasa), en el Nalón, que afectan a Caso, Sobrescobio y Laviana. A las 12:30 se activarán las presas del Navia: Salime (Saltos del Navia) y Doiras y Arbón (Repsol), con influencia sobre Pesoz, Allande, Illano, Boal, Villayón y Coaña.

Finalmente, a partir de las 13.00 horas, se realizarán las pruebas en las presas de la costa central gestionadas por ArcelorMittal: San Andrés de los Tacones (Gijón) y, a las 13.15, La Granda y Trasona, situadas entre Gozón, Avilés y Corvera de Asturias.