Primeras fisuras en Asturias por el peaje del Huerna: el PP pide convocar a Santano y Calvo "no debilitar la posición del Gobierno asturiano"

Las primeras fisuras empiezan a resquebrajar el consenso histórico firmado en torno al peaje del Huerna. Los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras han reclamado este lunes al Gobierno de Adrián Barbón más presión política, empezando por convocar al secretario de Estado de Transportes para que explique directamente a este órgano en qué se sustenta la negativa del Ejecutivo central a suprimir el pago por la AP-66.

Y, si bien es cierto, que el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, se ha comprometido a hacer suyas las propuestas “en la medida de lo posible”, ha querido dejar claro que “hay que distinguir muy bien, en el ámbito de la Alianza, qué sirve para fortalecer la posición de Asturias y qué sirve para debilitarla. Y, evidentemente, yo no voy a permitir que se utilice la Alianza para debilitar la posición del Gobierno de Asturias”.

Su trabajo, ha dicho, consiste en que “las propuestas sirvan para respaldar al Gobierno y respaldar nuestra posición, y no para abrir fisuras; o que se utilice el ámbito de la Alianza para atraer debates que se producen en la Junta General del Principado. La Alianza queremos preservarla, preservar la unidad”.

Calvo ha presentado al organismo la fundamentación jurídica en la que han basado la solicitud de la revisión de oficio del expediente de la prórroga que prevén registrar ante el Gobierno central en los próximos días. Este documento servirá de base para el futuro procedimiento Contencioso-Administrativo, al que “seguramente estaremos abocados en tanto en cuanto esto no tenga una solución en el ámbito político”.

El Consejero ha anundiado, además, que en los próximos días mantendrá una reunión con sus homólogos de Galicia y Castilla y León. "Sabemos que esa posición del Noroeste tiene que darnos mucha más fuerza, representamos una gran parte de España y, por lo tanto, esta posición tiene que ser más fuerte si vamos juntos", ha afirmado.

El PP acusa al Gobierno de "jugar al despiste"

La propuesta de convocar a Santano ha sido planteada por el presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, pero contaría con el respaldo del resto de partidos de la derecha y de los sindicatos. El popular ha explicado que considera necesario que el secretario de Estado “vengan a dar unas explicaciones donde las tienen que dar, que es en Asturias, y no hay mejor foro que esta Alianza por las Infraestructuras, donde estamos todos sentados de forma unánime defendiendo los intereses de la región”.

Todo lo demás, ha añadido, “es jugar al despiste”. “Espero que el Gobierno de Asturias tome buena nota, porque sospecho que están jugando al despiste utilizando una Alianza que es de todos no para conseguir la unanimidad, sino para conseguir lo antes posible que se rompa y entrar en un debate político”.

"Si hay que ir a Moncloa, se va", dice Vox

Para la presidenta de Vox Asturias, Carolina López, lo que demuestra la reunión es que Alejandro Calvo ha abandonado “la vía política”, centrando su estrategia en los ámbitos jurídicos y administrativos, que “está bien”, pero permitirá al Gobierno central “ganar tiempo, mientras los asturianos siguen pagando el peaje”.

Para Vox “hay que dar un paso al frente” y “si hay que ir a Moncloa a solicitar que se elimine de una vez por todas este peaje, se va. Pero lo que no podemos es seguir en esta parálisis y en este inmovilismo absoluto”.

IU critica la "cerrazón" del Ministerio

En Convocatoria por Asturias-IU han valorado positivamente los pasos dados por el Principado, aunque no entienden “como el ministro puede seguir en esta cerrazón, dando la espalda al clamor social, político y económico que se manifestó con la movilización”.

“Hay que poner el centro de atención en que hay toda una comunidad autónoma sufriendo por un peaje que ya en su día dijimos que era injusto”, ha comentado Delia Campomanes, quien ha vuelto a reclamar que se pongan en marcha las bonificaciones totales.

Foro definir el papel de la Alianza

Realmente decepcionado ha salido del encuentro el diputado de Foro, Adrián Pumares, quien ha reclamado al Principado una hoja de ruta y que defina claramente el papel que va a jugar la Alianza a partir de ahora. “Creo que la Alianza tiene que jugar un papel mucho más activo, ya que el Gobierno de Barbón no está ejerciendo el liderazgo que le hemos otorgado”, ha criticado.

Pumares ha criticado la falta de información que tienen en la Alianza. "Hoy el Consejero nos ha contado que hace una semanas tuvo una reunión con el secretario de Estado, pues yo no tenía conocimiento. Por tanto, si hay una Alianza lo mínimo es que las reuniones se comuniquen a la Alianza".

El grupo mixto reclama una comisión bilateral

Desde el grupo mixto, representado en esta ocasión por Xune Elipe ante la imposibilidad de Covadonga Tomé de acudir a la reunión, han vuelto a insistir en el "agravio" que supone para los asturianos seguir pagando el peaje del Huerna y en la necesidad de seguir apostando por la movilización social: "Sin movilización social permanente, constante, firme y unitaria no va a haber ninguna otra posiblidad de que se quite de una vez el peaje del Huerna"

Además, Elipe ha reclamado que se conforme "de una vez" la comisión bilateral entre el Gobierno asturiano y central para tratar de forma directa la reclamación del Principado.

Fade pide "mantener la unidad política"

Estas primeras fisuras en el ámbito político preocupan especialmente al resto de integrantes de la Alianza. El director general de Fade, Alberto González, ha pedido “mantener” la unidad política conseguida en torno a las infraestructuras y ha trasladado la necesidad de “meter más presión política” al Gobierno central.

El empresario ha mostrado su consternación porque ni el expediente de la prórroga ni el dictamen de la Comisión Europea sean públicos. “Pensamos que es positiva la línea que el Consejero está trazando, en el sentido de pedir un pronunciamiento de hecho en relación con la prórroga del peaje”, ha dicho, pero “para ello es importante tener la información jurídica que nos permita hacerlo”.

Los sindicatos apuestan por "mantener la tensión social"

Por su parte, los sindicatos han insistido en “mantener la tensión social” y han apoyado la propuesta del PP de convocar al secretario de Estado. El secretario general de UGT, Javier Lanero, ha recordado que no es la primera vez que integrantes del Ejecutivo central vienen a Asturias “cuando hay dificultades en diversos sectores” y ha abierto incluso la puerta a realizar la reunión en Madrid si es necesario: “No se trata tanto de dónde es, sino de tener esa interlocución para que nos puedan argumentar por qué se empeñan, ante un informe tan contundente de la Comisión Europea, en mantener el peaje”.

“Creemos que hay que seguir manteniendo la unidad en Asturias, que es muy importante, y también trasladarla al Congreso de los Diputados, donde no nos cabría en la cabeza que los diputados asturianos y asturianas tuviesen posiciones diferentes a las que tienen sus partidos políticos en nuestra comunidad autónoma”, ha afirmado José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras.