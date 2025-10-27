El Principado defiende el Estatuto de la Mujer Rural con las críticas de la oposición: "Ignora los problemas reales"

Combatir las desigualdades, la discriminación y la violencia de género en el medio rural. Ese es el objetivo con el que el Gobierno de Asturias ha defendido este lunes en la Junta General el Estatuto de las Mujeres Rurales.

El conjero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, fue el encargado de presentar los principales objetivos del texto, que pretende facilitar el acceso de las mujeres a la titularidad de explotaciones y empresas y garantizar su participación en la toma de decisiones. “El campo asturiano no se entiende sin las mujeres, y este estatuto es un paso decisivo para reconocer lo que son: el pilar fundamental de nuestras comunidades”, subrayó.

El Estatuto se articula en torno a tres pilares básicos: la igualdad de optunidades a través de campañas de sensibilización, la formación y empleo con medida para mejorar el acceso a la especialización y fomentar la creación de empresas, y la conciliación y corresponsabilidad con la creación de audas específicas.

Marcelino Marcos destacó que uno de los principales objetivos del estatuto es frenar el despoblamiento rural. "No habrá repoblación posible si no garantizamos condiciones dignas para que las mujeres puedan quedarse, desarrollarse y liderar en sus propios territorios", afirmó.

Desacuerdo de la oposición

El Consejero pidió el respaldo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la norma: "La igualdad no puede ni debe tener color político. Esta ley no es solo del Gobierno, es de Asturias, de sus pueblos, de su futuro y de todas esas mujeres que merecen ser reconocidas como parte esencial de nuestro presente y de nuestro po

Sin embargo, la oposición mostró su desacuerdo con el enfoque y la tramitación del proyecto. El dipuestado del Partido Popular, Luis Venta, denunció que la iniciativa es una "trágala" en la que no se ha tenido en cuenta ni a la oposición ni a las asociaciones agrarias. "Las 100.000 mujeres del medio rural no son solo profesionales del campo; también son abuelas, cuidadoras o vecinas que viven en pueblos con carencias en servicios públicos, comunicaciones o acceso a internet", criticó.

Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, consideró que el estatuto ignora los "problemas reales" del ámbito rural, como la pérdida de servicios sanitarios, educativos o de transporte. "Este proyecto es otro ejemplo de humo político, cuando lo que hace falta es resolver las trabas burocráticas y mejorar la vida de quienes viven en los pueblos", aseguró.

Pese a las críticas, el Gobierno del Principado confía en que el Estatuto de las Mujeres Rurales se convierta en una herramienta clave para la igualdad y la revitalización del mundo rural asturiano, apostando por un modelo más inclusivo, equilibrado y sostenible.