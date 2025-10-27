El Principado subvenciona la compra de gafas para menores de doce años: requisitos, condiciones y dónde pedir la ayuda
"Es una medida pionera", asegura el Gobierno regional, que calcula que beneficiará a 8.000 personas
El Gobierno de Asturias ha abierto hoy el plazo de solicitud de ayudas para la compra de gafas a menores de doce años. El Principado dedica 800.000 euros a esta medida, que busca facilitar el acceso equitativo de la población infantil a una buena salud visual y que beneficiará a unas 8.000 personas, calcula el Gobierno regional.
La subvención, sujeta a límite de renta, alcanza los cien euros por menor, con el objetivo de llegar al mayor número posible de beneficiarios y alcanzar a toda la población diana. "Con esta cuantía se pretende financiar el 50% del coste medio de unas gafas, un apoyo económico significativo para las familias con menos recursos", asegura el Gobierno regional, que tilda de "pinoera" esta medida.
La Comunidad de Madrid ofrece una ayuda similar para la compra de gafas a menores de hasta 14 años con defectos visuales, pero limitada a 55 euros. Por su parte, el ministerio ha anunciado una ayuda universal similar de hasta cien euros por menor de 16 años, independientemente de la renta familiar o comunidad de residencia, que aún no está en vigor.
En el caso de Asturias, será subvencionable el gasto de la compra de gafas graduadas para la corrección de defectos de visión no incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) o, en su caso, en la cartera complementaria del sistema sanitario del Principado. Las gafas deberán ser prescritas por un médico especialista en oftalmología o indicadas por un óptico-optometrista, privado o público.
Para acceder a estas ayudas es necesario estar empadronado desde hace un año en cualquier municipio de Asturias y no superar los 60.000 euros de renta por unidad familiar.
Con esta actuación, el Principado favorece la igualdad de oportunidades, el rendimiento académico y el desarrollo integral de los menores. Promueve, además, la atención temprana a problemas visuales que, de no ser corregidos, podrían derivar en situaciones más graves a largo plazo.
La información sobre la convocatoria se puede consultar en el siguiente enlace del Boletín Oficial del Principado: https://acortar.link/0kPgBd
