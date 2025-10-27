Segundas oportunidades que transforman vidas

n Asturias, la entidad Identidad Para Ellos y Ellas (IPE) lleva más de dos décadas tendiendo la mano a jóvenes extutelados y en riesgo de exclusión social. Su trabajo se centra en acompañarlos en el paso decisivo hacia la vida adulta, ofreciéndoles apoyo, orientación y un espacio seguro desde el que construir su autonomía. Este año, su proyecto Amadeo ha sido seleccionado en la Convocatoria de Proyectos Sociales 2025 de la Fundación “la Caixa”, un respaldo que refuerza la continuidad y la estabilidad de una iniciativa esencial para muchos jóvenes. «Gracias a este apoyo podemos atender a más participantes y garantizar sus derechos, acompañándolos en su camino hacia una vida independiente», explica Marcos Madrigal, director de IPE, que cuenta también con la colaboración de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. «Formar parte de la red de entidades sociales de la Fundación nos permite compartir experiencias, aprender de otros proyectos y sentirnos parte de una comunidad comprometida con la inclusión», añade.

El programa Amadeo aborda de manera integral las principales áreas que determinan la inserción social: vivienda, gestiones administrativas, formación y empleo, salud, ocio saludable y desarrollo personal. En los pisos de preparación para la vida independiente, los jóvenes aprenden a gestionar un hogar –con talleres de cocina, economía doméstica o limpieza– y reciben orientación para mantener al día su documentación o tramitar permisos y ayudas. Cada paso, por pequeño que sea, supone para ellos una conquista personal: aprender a hacer la compra, cocinar o gestionar el presupuesto se convierte en un símbolo de independencia.

Jóvenes del programa durante una actividad. / Cedida a Lne

Uno de los pilares del programa es la formación y el acompañamiento laboral, que permite mejorar las competencias y facilitar el acceso al primer empleo. «Para una persona en riesgo de exclusión, trabajar es mucho más que obtener un salario», subraya Madrigal. «Supone recuperar la autoestima, la autonomía y la sensación de pertenencia a la sociedad. En el caso de los jóvenes, suele ser su primera experiencia laboral, y contar con apoyo en esta etapa marca la diferencia entre la estabilidad y la exclusión futura».

Junto a estas áreas, la entidad trabaja aspectos básicos de salud y bienestar emocional, fomenta el ocio saludable como herramienta de integración y refuerza el desarrollo personal a través de la autoestima, el autoconocimiento y las habilidades sociales. Todo ello se desarrolla en un entorno de confianza, donde los jóvenes se sienten protagonistas de su propio proceso.

Los valores que guían este trabajo –flexibilidad, cercanía, justicia social, coherencia y respeto– reflejan una filosofía clara: «Cada joven es único, y debe ser el programa el que se adapte a su realidad, no al revés». Esa atención individualizada es, según la entidad, la clave del éxito de su intervención: «Cuando un joven siente que alguien confía en él, todo cambia. La motivación y la responsabilidad crecen de forma natural».

Desde Identidad Para Ellos y Ellas defienden que ofrecer segundas oportunidades no solo transforma vidas, sino que también mejora a la comunidad. «Creer en el potencial de cada persona enriquece a todos. No partimos de las mismas oportunidades, pero una sociedad empática e inclusiva garantiza el beneficio común. Apostar por las segundas oportunidades es construir una sociedad más resiliente, justa y humana», concluye su director.