Una unidad sanitaria dedicada el trastorno del espectro autista: la nueva propuesta que el PP presentará a la Junta

El Partido Popular propondrá, a través de una proposición no de ley, la creación de una unidad sanitaria y hospitalaria dedicada al trastorno del espectro autista (TEA). El objetivo es que sea referente para el abordaje integral de las personas con autismo, con un equipo multidisciplinar especializado en pediatría, psicología clínica, psiquiatría infantil, terapeutas ocupacionales, entre otros profesionales.

“Esta unidad sanitaria garantizará el diagnóstico precoz y la intervención temprana, basados en la evidencia científica, mediante protocolos coordinados que involucren atención primaria, salud mental, educación y servicios sociales, así como la formación específica y continuada del personal sanitario, y la participación activa en la misma de las familias”, explicó la diputada Pilar Fernández Pardo.

Además, recordó que “no existe un censo oficial de personas con autismo, pero se estima que el 1% de la población presenta este trastorno. Esto significa que serían más de 10.000 las personas con trastorno de espectro autista en Asturias, incluyendo niños, adolescentes y adultos”.

Contar con una herramienta de esas características permitiría “planificar los recursos y la atención de las personas con TEA” porque “detrás de estas cifras hay miles de familias que se enfrentan a un camino largo y complejo, en el que, lamentablemente, la Administración no cumple ni cubre las necesidades que se les plantean”.

Fernández Pardo dio este lunes una rueda de prensa acompañada de representantes de la Asociación por los derechos de personas con autismo (ADPA) y AUTISMOASTUR, con quienes los populares llevan trabajando desde hace meses para preparar esta iniciativa.

“De implementarse el protocolo que proponemos en esta iniciativa, no sería necesario recurrir a las contenciones. Esta es precisamente una de las denuncias que hoy plantean las familias de niños autistas y los representantes de estos colectivos: las contenciones que se aplican a niños autistas ingresados en centros sanitarios en Asturias”, concluyó.