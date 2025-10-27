La Universidad de Oviedo va a la velocidad de la luz: el proyecto europeo que inteligencia artificial que imita el cerebro humano

La inteligencia artificial más avanzada y la física de partículas se dan la mano en Oviedo. El investigador Pietro Vischia, del Instituto de Ciencia y Tecnología Espacial y Aeronáutica (ICTEA) de la Universidad de Oviedo, lidera un equipo que acaba de obtener 250.000 euros dentro del ambicioso proyecto europeo PHINDER, valorado en 3,2 millones de euros y financiado por el programa EIC Pathfinder Open de la Unión Europea.

No es un proyecto cualquiera: PHINDER se ha situado entre el 2% mejor valorado de toda Europa. Su objetivo suena a ciencia ficción (y casi lo es): revolucionar la detección óptica de alta resolución mediante la combinación de sensores fotónicos y redes neuronales de impulsos (una forma de inteligencia artificial inspirada directamente en el funcionamiento del cerebro humano).

El resultado promete ser esperanzador: detección y análisis de eventos ópticos en apenas picosegundos, latencias por debajo del nanosegundo, y una eficiencia energética 100 veces superior a la actual. En otras palabras: una nueva generación de sistemas capaces de ver y procesar el mundo casi a la velocidad de la luz.

Desde Oviedo, el grupo de Vischia trabajará en marcos de diseño experimental asistidos por IA, una línea conocida como NeuroMODE, que explora el uso de inteligencia artificial neuromórfica y cuántica para optimizar experimentos en física fundamental. “Se trata de enseñar a las máquinas a diseñar y mejorar los experimentos científicos más complejos”, explica el investigador.

El consorcio PHINDER reúne a siete instituciones (seis universidades y una empresa), entre ellas otra española, la Universidad de Cantabria, representada por Pablo Martínez, reforzando así el peso de España en la investigación europea más puntera.

Con su mezcla de fotónica, procesamiento de información e inteligencia artificial, PHINDER no solo apunta a transformar la imagen científica y la detección de partículas, sino también a consolidar el liderazgo europeo en innovación tecnológica.

Un proyecto que mira al futuro a la velocidad de la luz desde los laboratorios asturianos.