Asturias estalla contra "la enésima demora" en infraestructuras: los nuevos trenes de cercanías (tras el escándalo del "Fevemocho") tampoco llegarán para 2026

Otro fiasco para Asturias. Así puede resumirse el sentir de los partidos políticos, empresarios y sindicatos tras conocerse que los nuevos trenes de cercanías prometidos para la región —llamados a renovar la flota y dar un empujón a un servicio considerado deficiente— entrarán en servicio, "en principio", en 2027. Esa es la nueva previsión de Renfe después de varios meses de incertidumbre sobre la construcción de estos convoyes, que fabrica la empresa CAF en Beasáin (Guipúzcoa).

Lo previsto era que las diez primeras unidades llegasen a Asturias en 2026, según lo que trasladó el Ministerio de Transportes durante la presentación del plan de cercanías en Oviedo, en febrero 2024. El departamento de Óscar Puente sostiene ahora que lo que ocurrirá en 2026 será la homologación del nuevo material, mientras que la puesta en servicio se llevará a cabo "lo antes posible", sin garantizar siquiera que sea en 2027, la fecha que contempla Renfe. En Asturias, donde ya se temían problemas con este lote de trenes prometido tras el escándalo del "Fevemocho" (los convoyes que no cabían por los túneles), este nuevo horizonte de 2027 ha caído como un jarro de agua fría en diferentes sectores.

"La posición del Gobierno de Asturias es clara: el mantenimiento de la gratuidad del servicio hasta que recibamos el último de esos vehículos", trasladaron fuentes del Ejecutivo regional.

Para el PP, "el nuevo retraso en la llegada de los trenes de cercanías es una muestra más del incumplimiento sistemático del Gobierno de Sánchez con Asturias", en palabras de Pedro de Rueda, diputado en la Junta. "Prometieron 2026 y ahora hablan de 2027. Es el mismo cuento de siempre", indicó, por su parte, Carolina López (Vox).

"Lamentamos que vuelva a producirse un retraso, otro más, que se suma al proceso de modernización de las cercanías en Asturias", opinó Delia Campomanes (IU). "Esta nueva fecha indica que los asturianos y las asturianas seguiremos otros dos años, por lo menos, con trenes obsoletos", destacó Covadonga Tomé, del Grupo Mixto. Para Adrián Pumares, de Foro, la nueva fecha es la demostración de la falta de "interlocución entre Barbón y Sánchez".

María Calvo, presidenta de la FADE, lamentó que "cada demora en materia de infraestructuras supone un freno a la competitividad y a la movilidad de Asturias", mientras que Carlos Paniceres, su homólogo en la Cámara de Comercio de Oviedo, indicó que "los continuos retrasos en la llegada de los nuevos trenes no solo afectan la calidad del servicio, sino que también demuestran una falta de compromiso con las necesidades de los asturianos".

"El Principado debe de exigir el cumplimiento de lo pactado y minimizar los plazos de entrega", aseguró por su parte Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés. Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT, pidió "mantener la gratuidad de las cercanías" ante este nuevo retraso, algo ya contemplado en los Acuerdos de la Castellana, y José Manuel Zapico, de CC OO, lamentó "otro retraso".