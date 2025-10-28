La Asturias que funciona analiza las claves en el asesoramiento financiero: actuar con "estilo ético y empeñarse en dar un servicio de excelencia"

Soñar a lo grande, formarse de manera continuada, actuar con "estilo ético y empeñarse en dar un servicio de excelencia" a los clientes y a la sociedad son tres de las ideas que ayer subrayaron los empresarios Francisco Vaciero Fernández y Antonio González Díaz ante un nutrido grupo de alumnos de la Facultad de Economía. El marco de estas intervenciones fue la segunda sesión de la duodécima edición de las jornadas "La Asturias que funciona", impulsadas por LA NUEVA ESPAÑA y la Universidad de Oviedo, con el patrocinio de Unicaja, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento de Siero.

La segunda jornada estuvo dedicada al asesoramiento de empresas y protagonizada por dos antiguos alumnos de la Facultad, Antonio González Díaz y Francisco Vaciero Fernández, que presiden y dirigen empresas dedicadas a esta faceta de la economía. El Salón de Grados estuvo abarrotado de alumnos actuales y también de antiguos, incluido alguno de la primera promoción.

El acto fue moderado por Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad entre 2002 y 2006, etapa en la que comenzaba a implantarse el modelo Bolonia. El profesor Pandiello propuso "reducir el pesimismo que invade a esta región desde hace mucho tiempo". Rememoró sus 48 años en la Facultad: 5 como estudiante y 43 como docente. En su época, en un centro de nueva creación, "entramos un aluvión de profesores", señaló. Transcurridas las décadas, en los próximos años "nos iremos muchos por motivos de jubilación".

Antonio González Díaz es, desde hace nueve años, presidente de R3 PWM Agencia de Valores. Licenciado en 1992, amplió su formación en el ICADE, el IE Business School y el IESE. Se confesó "emocionado" por estar en el centro universitario en el que se formó, que está de aniversario: la Facultad de Economía y Empresa de Oviedo cumple este año medio siglo de andadura.

"Soy lo que soy gracias a esta Facultad, que ha sido un éxito, van 50 generaciones de economistas que conformamos un equipo: somos los economistas de Asturias", señaló.

González elogió al equipo que lleva adelante la Facultad y apoyó el lema enarbolado por la actual decana, Carmen Benavides: "Hagamos Facultad".

El economista evocó su decisión de ser empresario, tomada hace 18 años: "No es una decisión fácil", indicó. Y añadió: "Siempre me ha gustado ser dueño de mis decisiones; siempre es deseable que nuestra vida sea lo que queremos que sea".

En su filosofía profesional, una empresa es "un ecosistema de personas que tiene que tener un sentido". Y el objetivo que debe abrigar todo empresario se centra en "ser la primera opción para tus clientes y para los profesionales que tienen que acompañarte".

A los estudiantes, el presidente de R3 quiso transmitirles una idea prioritaria: "Siempre hay oportunidades, siempre están ahí... Pero hay que aprovecharlas. Si eres el primero, irás con ventaja. Si no las aprovechas tú, las aprovecharán otros...". En esta misma línea, animó a los jóvenes "a pensar en positivo, a asumir riesgos, a asociar talento y a impactar positivamente en la sociedad".

"Lo único que no podemos hacer es lo que no entendemos. Ayudamos a la gente para que gestione y aumente su riqueza. Es legítimo construir una cuenta de resultados. No es malo ganar dinero y pagar impuestos, es bueno. Pero la cuenta de resultados ha de ser la consecuencia de que das un servicio y tienes unos clientes que te contratan", aseveró Antonio González.

Alumnos de la Facultad de Economía y Empresa, ayer, el Salón de Grados para seguir las intervenciones de los ponentes. / Luisma Murias

Como valores esenciales de la actividad empresarial, el experto en inversión enumeró tres: honestidad, rigor profesional y excelencia en el servicio. Y, adicionalmente, un continuado esfuerzo: "He estudiado muchísimo más después de graduarme que durante la carrera. Y si estoy dos años sin estudiar, quedaré fuera del circuito".

Como dinámica de trabajo cotidiano, González incidió en la necesidad de "alinear talento a favor de los clientes". Y reflexionó: "Hacemos lo que decimos que hacemos para ponerlo a disposición de nuestros clientes. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo de la sociedad optimizando la gestión de la riqueza financiera".

El segundo ponente, Francisco Vaciero Fernández, también completó la formación adquirida en la Facultad con un paso por la escuela de negocios IESE. Su empresa, que lleva su apellido, ofrece servicios jurídicos, económico-financieros y de auditoría. Comenzó su andadura en Oviedo y posteriormente se expandió a Madrid. En el momento actual, la compañía está integrada por 80 abogados y economistas y tiene una facturación anual de 8 millones de euros.

Vaciero elogió la trayectoria de la Facultad de Economía, a la que se refirió como un centro universitario "importante y acreditado a nivel internacional" en el que cursó sus estudios entre 1979 y 1984. En el último año de carrera, tuvo como profesor a un jovencísimo Suárez Pandiello, al que le vincula una anécdota curiosa: "En un exceso de motivación, estaba haciendo la mili durante la carrera. Por petición mía, el profesor Pandiello me dio facilidades para cambiar fecha de un examen. Yo decidí venir vestido de soldado, pistola incluida. Afortunadamente, lo pasé con buena nota".

La empresa de Vaciero ha acudido en varias ocasiones a la que fue su Facultad para "buscar talentos" y "siempre hemos encontrado las puertas abiertas".

A su juicio, los estudios de economía y empresa son siempre una buena elección "por la diversidad de las materias" que los integran: sociología, marketing, matemática financiera, econometría... "Tienes múltiples salidas profesionales. Te encuentras economistas en los puestos más diversos que te puedas imaginar. En una época como ésta, con crisis de natalidad, sois pocos y vais a tener la oportunidad de dirigir vuestros pasos profesionales en la dirección que busquéis", enfatizó.

A los alumnos, Francisco Vaciero les transmitió un mensaje nítido: "No hay que pensar en local. El mundo es vuestro. Desde Oviedo tenéis el mundo por delante. Nosotros nos fuimos a Madrid como Paco Martínez Soria, sin marca, con una gran competencia... Hoy en Madrid tenemos clientes importantes y 30 personas trabajando, y facturamos casi 4 millones. Es más, el 15 por ciento de nuestra facturación procede del extranjero".

Vaciero coincidió con Antonio González en la imperiosa necesidad de formación permanente: "Estudias mucho más después de la carrera porque tú sueño es más grande". Entre las diversas cualidades del profesional, puso el acento en "la comunicación oral y escrita". Asimismo, incidió en la importancia de la actitud: "Es fundamental cómo te enfrentas a la vida, al fracaso, a un jefe desagradable, a un despido... La clave es no hacer un drama, sino tratarlo como una circunstancia más".

Otros rasgos relevantes, a juicio de Vaciero: "Ser alegre, ilusionarse con las cosas... Es tan importante o más que saber.. Ser amable con todo el mundo y en todo momento. Pensar en los demás y no sólo en tu ombligo. Y no todo vale. Lo primero no es ganar dinero, sino dar el mejor servicio a tus clientes... Los valores han de acompañarte en la vida".

Javier Suárez Pandiello puso colofón al acto destacando que "hay que perseguir los sueños, pero con los pies en el suelo".