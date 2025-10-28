Asturias pone a los alumnos al frente de la lucha contra el acoso escolar: así es el nuevo plan en el que cada niño tendrá un tutor dos cursos superior

Los colegios asturianos tendrán un nuevo plan contra el acoso escolar en el que los alumnos serán los protagonistas. Así lo refleja la convocatoria que ha publicado esta mañana la Consejería de Educación para que los centros puedan adherirse al programa Tutoría Entre Iguales (TEI).

El programa está enfocado a colegios que impartan desde Infantil hasta Formación Profesional, que deberán nombrar a alumnos como tutores de otros alumnos dos años más pequeños. De esta forma, por ejemplo, en Primaria, un niño de 11 años deberá cuidar de otro de 9 años, con el objetivo de "establecer vínculos de acompañamiento y apoyo mutuo", según explica la Consejería. La idea es que se teja así una red de apoyo para que todos los alumnos acaben teniendo una responsabilidad y un referente al que acudir en caso de necesitarlo.

El plan TEI, comenzará su andadura en noviembre con una formación inicial de ocho horas acerca de cómo repartir las tutorías y se aplicará en los alumnos de cursos impares. El próximo año se extenderá a los pares, consolidándose, según los planes del Principado en el 2027-2028. Durante todo el proceso, deberá haber un seguimiento de cada alumno que implicará a los propios alumnos, el profesorado y los equipos directivos. Un método que según la Consejería ha demostrado su eficacia en diferentes evaluaciones internas y externas.

Concentraciones contra el acoso escolar

Las plazas de La Escandalera en Oviedo y del Instituto (Parchís) en Gijón acogieron este martes dos concentraciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes dentro de la jornada de huelga estudiantil, con el objetivo de reclamar más recursos para la educación y la sanidad públicas en la lucha contra el acoso escolar y por una mayor atención a la salud mental del alumnado.

En Oviedo, la portavoz del sindicato, Anahi López, expresó su apoyo a la familia de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó tras sufrir acoso, y aseguró que “esta muerte se podría haber evitado”. López pidió más inversión para contar con psicólogos y psiquiatras en todos los centros educativos, así como más medios en la sanidad pública “para que pedir una cita en salud mental no sea una carrera de obstáculos”.

También participó en la movilización Sandra Miranda, madre de Daniela, una niña fallecida en Asturias tras sufrir acoso escolar, quien denunció que los protocolos actuales “no están funcionando” y son "demasiado lentos".