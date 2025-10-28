Chicote se queda sin palabras con la sedería asturiana en Madrid que regenta una pareja de rumanos: "Nuestro sueño es traer un pedazo de Asturias al sur de Madrid"
"El mejor cachopo de Fuenlabrada"
Regentado por una pareja de origen rumano cuyo sueño es traer un pedazo de Asturias al sur de Madrid, las personalidades de Dani y de Anka, los dueños de 'La Taberna Danka!', no ERAN precisamente de lo más compatibles en el trabajo. Ambos luchaBAN cada día por mantener a flote su local y su relación, tarea difícil ya que Anka es de naturaleza controladora, al contrario que Dani, cuya respuesta al estrés en ocasiones es venirse abajo.
La pareja confiaba en Alberto Chicote y Pesadilla en la Cocina para salvar un negocio que llevaba pocos meses en marcha (el programa se emitió en 2024), en el que Dani apostaba sus ahorros e ilusiones y con el que no quería volver a fracasar, ya que sería su cuarto negocio fallido en cuatro años. A pesar de que el restaurante tiene un aspecto atractivo desde el exterior, los gritos y la comida indiferente hacen que los comensales no repitan la experiencia. En 'La Taberna Danka!' de Fuenlabrada, Dani y Anka están acompañados de Abdel, el cocinero, y su ayudante, David. Los dos empleados se sienten muy estresados y perdidos con el sistema de trabajo que les impone Anka y eso hace que las comidas salgan mal y a destiempo. Ella, por su parte, desconfía de ambos, lo que hace que en todos los servicios reinen los gritos, los retrasos en cocina, las lágrimas y la desesperación. Tras ver cómo trabajan durante una jornada, Alberto Chicote se sorprenderá al ver cómo es posible que un negocio que requiere de trabajo en equipo puede sobrevivir con personas que se faltan tanto el respeto.
Croquetas "caseras" de otros cocineros, un cachopo que no cumple con su promesa de ser el mejor de Fuenlabrada y el ambiente enrarecido que se respira en todo el restaurante son algunos de los detonantes para que el chef se enfunde en la chaquetilla y se meta en la cocina a conocer el problema desde dentro.
Al entrar descubre un desastroso sistema de comandas creado por Anka, a unos cocineros estresados y "poco espabilados", platos por el suelo y unos roles mal definidos que hacen que aumente el caos en cada servicio.
Además de trabajar en la detección de los problemas dentro del restaurante, Alberto Chicote citaba a solas a la pareja para rememorar cómo eran ellos antes de la existencia de 'La Taberna Danka!', recuerdos que logran que ambos decidan luchar más fuerte y en equipo para sacar adelante su restaurante.
Un nuevo menú acompañado de una nueva imagen para el local y una nueva actitud por parte del equipo fueron los primeros pasos de la nueva vida de 'La taberna Danka!', cuyo éxito o fracaso depende ahora de que el equipo al completo siga las directrices de Alberto Chicote, trabaje unido y remen juntos en la misma dirección.
A día de hoy la sidrería sigue abierta y sus propietarios son muy activos en sus redes sociales.
