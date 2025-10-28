El Gobierno central habla por primera vez sobre el Huerna tras la manifestación (y no hay buenas noticias para los asturianos...)

No ha habido sorpresa, ni tampoco se esperaba. El Gobierno central ha vuelto a descartar la eliminación del peaje del Huerna (AP-66), como se reclamaba unánimemente desde Asturias a raíz del dictamen de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, que considera irregular la prórroga de la infraestructura realizada en el año 2000.

Rocío Báguena, secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio y, por lo tanto, miembro del equipo del ministro Óscar Puente, respondió esta mañana en una comisión del Congreso a una pregunta sobre el Huerna. Se trata de la primera manifestación pública de un miembro del Gobierno desde la manifestación celebrada en Oviedo reclamando el fin del peaje, que reunió a unas cinco mil personas.

Báguena no se salió del guion y, como ya hiciera Puente hace unas semanas, aseguró que rescatar el peaje “no se puede asumir” debido a su elevado coste. “Seguiremos colaborando con la UE y las actuaciones se regirán por los principios de seguridad jurídica y financiera”, afirmó.

La alta funcionaria de Transportes incidió, además, en que el dictamen de la Comisión “no es vinculante y será el Tribunal Europeo el que determine si hay o no ilegalidad”, respaldando así la actuación que llevaron a cabo el Ejecutivo de José María Aznar y el asturiano Francisco Álvarez-Cascos, del PP.

Báguena recordó los descuentos actualmente activos y subrayó que el Gobierno actual no ha rescatado ningún peaje en vigor, limitándose a no renovar las concesiones que iban finalizando.

De no haberse producido la prórroga del PP, el peaje del Huerna habría finalizado en octubre de 2021. “Si hay peaje, es porque así lo quiso el PP”, insistió la secretaria general de Transporte Terrestre al responder otra pregunta sobre la autopista AP-9, en Galicia, que forma parte del mismo expediente que el Huerna. Además, dijo que cuando finalice el proceso "se conocerán todos los detalles", preguntada por la falta de documentación aportada por el Ministerio a las comunidades.

Báguena también habló sobre los peajes de la A-6 a la altura de Guadarrama, que finalizan en 2029. El de Adanero es el que afecta a Asturias. Existe un Real Decreto que prevé volver a ampliar la concesión cuando esta finalice, aunque la política actual del Gobierno es no hacer renovaciones. La secretaria general se limitó a decir que "cuando se cambie la fecha, se verá".

El PP asturiano estalla

Esther Llamazares, diputada del PP por Asturias, pidió en la comisión la supresión del peaje, ya que, según afirmó, “así lo pide la región en su conjunto". Además, reclamó al Ejecutivo que “actúe ya; no queremos saber lo que pasó, ni que evoquen a Franco, sino soluciones”.

Para Llamazares, Puente “es el peor ministro para Asturias”, a quien criticó por sus declaraciones sobre el Huerna, cuando dudó de que fuese una prioridad para los asturianos. También le recordó compromisos pendientes como el vial de Jove, el puente de Ribadesella o la autovía del Suroccidente. “¿Qué problema tiene este Gobierno con Asturias?”, se preguntó.

Por su parte, Celso Luis Delgado, diputado del PP por Galicia, que interrogó a Báguena sobre la AP-9, pidió al Gobierno “rectificar su posición” sobre los peajes y le recordó la petición de que la Xunta asuma la gestión de la autopista de pago.