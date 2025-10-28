El Instituto Fernández-Vega crecerá en Oviedo para abrir un centro internacional de investigación médica tras la alianza firmada con una universidad privada mexicana

El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo suscribió ayer una alianza con el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), en virtud del cual se creará en la capital del Principado un nuevo espacio internacional de investigación médica que se desarrollará en torno a tres ejes: un intercambio entre Asturias y México para la formación de estudiantes, médicos y profesionales de la salud; una serie de proyectos de investigación centrados en el implante de islotes pancreático en la cámara anterior del ojo para tratar de curar, entre otras enfermedades, la diabetes; y una lanzadera de empresas de base científico-tecnológica.

Esta iniciativa tiene como tercera pata a la Universidad de Oviedo y se inscribe en el marco del recién creado "Centro de Inves1gación Eva y José Antonio Fernández Carbajal". Estos reconocidos empresarios y filántropos mexicanos prestan el soporte necesario a través de un Fondo de Innovación e Investigación. La clave de que esta iniciativa se implante en el Principado es la figura de José Antonio Fernández Carbajal, empresario y mecenas de raíces asturianas que preside la multinacional Fomento Económico Mexicano (Femsa), que emplea a unas 354.000 personas.

Para llevar adelante este proyecto, el Instituto Fernández-Vega acometerá una nueva ampliación de sus instalaciones. A los 15.000 metros cuadrados actuales se les sumarán otros 1.500. "Vamos a ampliar la zona clínica y el parking, y crearemos un centro de simulación quirúrgica muy importante", explicó Luis Fernández-Vega Sanz, máximo responsable del centro oftalmológico ovetense.

Como padrino de la firma actuó el alcalde Oviedo, Alfredo Canteli, quien expresó su rotundo apoyo a la clínica oftalmológica ovetense: "Para Oviedo, todo lo que sean Luis Fernández Vega, su gente y su institución es muy importante. Valoro muy positivamente que hayan sido leales a esta ciudad y que sigan siéndolo", enfatizó. Y agregó: "La ampliación de estas instalaciones es un empujón más en esa vinculación histórica que tienen con nosotros y que es tan importante para la economía de Oviedo".

Por la izquierda, Jesús Merayo, Guillermo Torre (Tecnológico de Monterrey), Per-Olof Berggren y Guillermina Bastida (Instituto Fernández-Vega), en el coloquio científico del acto. | LNE

José Antonio Fernández Carbajal se mostró muy satisfecho del acuerdo de colaboración firmado por las tres instituciones: "Queremos que el centro de innovación e investigación médica sea una institución de excelencia en el conocimiento, en la generación de nuevas ideas, que se traduzcan en una mejoría de la salud visual, y en la calidad de vida de miles de personas en España y en México", destacó el filántropo, cuya familia política es la impulsora del Tecnológico de Monterrey, que a su vez trata de ser la versión mexicana del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE UU).

Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, calificó de "estratégico" el memorando firmado ayer e hizo hincapié en que "ofrece la oportunidad, a estudiantes del Tecnológico y de la Universidad de Oviedo, de realizar intercambios rotatorios en el marco de un gran proyecto que busca mejorar la calidad de los tratamientos".

Como estrella científica, en el acto participó Per-Olof Berggren, investigador del Karolinska Institutet (Suecia) y profesor distinguido en Diabetes y Enfermedades Metabólicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Berggren trabaja desde hace dos décadas en el trasplante de islotes pancreáticos en el ojo para normalizar los niveles de glucemia. "La cámara anterior del ojo es una herramienta en la investigación y el tratamiento de la diabetes", señaló.

Jesús Merayo, director del Instituto Universitario Fernández-Vega, abundó en esta idea: "Todo lo que hacemos en el ojo podemos aplicarlo posteriormente al sistema nervioso central, incluso a enfermedades neurodegenerativas, que causan tanto dolor a los pacientes y a sus familias".

Al evento organizado por el Instituto Fernández-Vega asistieron, entre otros, los exrectores de la Universidad de Oviedo Juan López-Arranz y Vicente Gotor, el también empresario astur-mexicano Antonio Suárez; Manuel Villa-Cellino, presidente del consejo rector de la Universidad Antonio de Nebrija; la gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Beatriz López; o el traumatólogo Alejandro Braña, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias.