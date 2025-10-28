El juicio por los "ceros" a músicos de la OSPA, visto para sentencia

El juzgado de lo social n.º 1 de Oviedo dejó visto ayer para sentencia el juicio por la demanda presentada por tres músicos interinos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la OSPA, contra el proceso de selección para la estabilización de la plantilla que la Administración regional convocó el año pasado. Los demandantes se presentaron a las pruebas de violín el 27 de mayo de 2024, junto con otros dos aspirantes, y recibieron como calificación un cero, cada uno, sin que el tribunal calificar consignara explicación alguna y pese a que todos acumulan años de experiencia tocando en la OSPA y en otras orquestas nacionales.

Los afectados recurrieron primero directamente al tribunal calificador, que desestimó sus demandas, y se reunieron luego con la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Finalmente, presentaron, cada uno a título personal, un recurso judicial por la vía contencioso-administrativa.

A la vista judicial, celebrada ayer, concurrieron la Administración del Principado, que convocó las pruebas, y el músico que obtuvo la plaza, como parte interesada. Por otro lado, los tres músicos puntuados con un cero.

Con algunas precisiones particulares, las tres demandas, unificadas en la misma vista, cuestionan la composición del tribunal, argumentando que sus miembros no cumplían los requisitos exigidos por la ley y las bases de la oposición, porque algunos carecían de la titulación superior homologada requerida. Además, el director titular de la OSPA, que asumió la presidencia del tribunal, no cuenta con un contrato laboral fijo, como exige la normativa, según la representación legal de los demandantes, sino que está vinculado a la orquesta por un contrato de alta dirección.

En la vista pública de ayer testificó como perito la pianista que acompañó a los músicos en las pruebas selectivas. Durante la sesión, se cuestionó que no se hubieran grabado las pruebas, como se había hecho en otras ocasiones.

La crisis en el proceso de estabilización de la plantilla de la OSPA, impulsado por la Consejera de Cultura para reducir el elevado porcentaje de interinos en la formación, se enmarca en un contexto enrarecido desde hace años, con enfrentamientos entre los músicos y la gerencia, incluida la presentación de una querella criminal contra Ana Mateo, que ocupó ese cargo durante 17 años, hasta noviembre de 2024, cuando fue destituida por el consejo rector de la orquesta por "graves faltas de gestión".