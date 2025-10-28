El juicio por los "ceros" a músicos de la OSPA, visto para sentencia
Los tres demandantes cuestionan la nota, sin justificar en el expediente, y la composición del tribunal que calificó las pruebas de violín en mayo de 2024
El juzgado de lo social n.º 1 de Oviedo dejó visto ayer para sentencia el juicio por la demanda presentada por tres músicos interinos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la OSPA, contra el proceso de selección para la estabilización de la plantilla que la Administración regional convocó el año pasado. Los demandantes se presentaron a las pruebas de violín el 27 de mayo de 2024, junto con otros dos aspirantes, y recibieron como calificación un cero, cada uno, sin que el tribunal calificar consignara explicación alguna y pese a que todos acumulan años de experiencia tocando en la OSPA y en otras orquestas nacionales.
Los afectados recurrieron primero directamente al tribunal calificador, que desestimó sus demandas, y se reunieron luego con la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Finalmente, presentaron, cada uno a título personal, un recurso judicial por la vía contencioso-administrativa.
A la vista judicial, celebrada ayer, concurrieron la Administración del Principado, que convocó las pruebas, y el músico que obtuvo la plaza, como parte interesada. Por otro lado, los tres músicos puntuados con un cero.
Con algunas precisiones particulares, las tres demandas, unificadas en la misma vista, cuestionan la composición del tribunal, argumentando que sus miembros no cumplían los requisitos exigidos por la ley y las bases de la oposición, porque algunos carecían de la titulación superior homologada requerida. Además, el director titular de la OSPA, que asumió la presidencia del tribunal, no cuenta con un contrato laboral fijo, como exige la normativa, según la representación legal de los demandantes, sino que está vinculado a la orquesta por un contrato de alta dirección.
En la vista pública de ayer testificó como perito la pianista que acompañó a los músicos en las pruebas selectivas. Durante la sesión, se cuestionó que no se hubieran grabado las pruebas, como se había hecho en otras ocasiones.
La crisis en el proceso de estabilización de la plantilla de la OSPA, impulsado por la Consejera de Cultura para reducir el elevado porcentaje de interinos en la formación, se enmarca en un contexto enrarecido desde hace años, con enfrentamientos entre los músicos y la gerencia, incluida la presentación de una querella criminal contra Ana Mateo, que ocupó ese cargo durante 17 años, hasta noviembre de 2024, cuando fue destituida por el consejo rector de la orquesta por "graves faltas de gestión".
Suscríbete para seguir leyendo
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?