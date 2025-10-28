La línea ferroviaria Oviedo-Llanes, de obras: estos son los trabajos que se realizarán

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció esta mañana la licitación por 8,5 millones de euros (IVA) incluido dos contratos para ejecutar actuaciones de supresión, renovación y mejora de la protección de pasos a nivel en la línea ferroviaria Oviedo-Llanes, en la red de ancho métrico de Asturias.

Estas actuaciones, a través de Adif, incrementarán las condiciones de seguridad de las infraestructuras en esta línea, tanto para el tráfico viario y ferroviario como para los peatones. Los trabajos consistirán en:

Supresión de un paso a nivel en Parres

Así, por un lado, se suprimirá un paso a nivel en el término municipal de Parres, muy próximo a la estación de Soto de Dueñas, con un presupuesto de 5,2 millones de euros.

Para ello, se construirá un paso superior para vehículos sobre las vías férreas y sobre la carretera N-634, así como una pasarela peatonal de madera. El proyecto contempla la prolongación de los caminos existentes, lo que permitirá la supresión de otros cuatro pasos a nivel adyacentes.

Mejora en varios pasos a nivel del tramo Oviedo-Infiesto

Por otra parte, en el tramo Oviedo-Infiesto, el Ministerio actuará en un total de siete pasos a nivel, con una inversión de 3,3 millones de euros:

En los municipios de Siero y Piloña se incrementará la protección de tres pasos a nivel que pasarán a ser de clase A2, es decir, contarán con señales luminosas y acústicas como sistema de aviso de llegada de un tren. Uno de ellos será de uso exclusivo peatonal.

Asimismo, se dotará de protección activa de clase A4 a otro paso a nivel situado en Siero. En este paso, que ya contaba con señalización vertical y horizontal, señalización acústica y luminosa, se instalarán barreras dobles y un paso peatonal adosado, así como un sistema de detección de obstáculos por cámaras. Además, se ejecutará la renovación integral de sus instalaciones.

Se modernizarán las instalaciones de otros tres pasos a nivel en Oviedo, Siero y Nava, que ya cuentan con protección de clase A3 (señalización vertical y horizontal, señalización acústica y luminosa y semibarreras o barreras móviles).

Se suman a otras obras licitadas recientemente en la red de ancho métrico de Asturias para mejorar la protección de 11 pasos a nivel en la línea Trubia-Collanzo y en la línea Oviedo-Trubia, por importe de 3,3 millones de euros (IVA incluido). A esta inversión hay que sumar que las conexiones entre Trubia con Collanzo y Oviedo cuentan con una inversión adicional para la modernización de su señalización por otros 32,6 millones de euros.

"Todas estas obras muestran el compromiso por la mejora ferroviaria que el Ministerio está ejecutando en Asturias, donde recientemente también se ha adjudicado la renovación de la línea convencional Pola de Lena-Oviedo con un primer contrato de 38,7 millones de euros", asegura el Ministerio en un comunicado.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Cercanías de Asturias, que destinará 1.469 millones de euros a la mejora de todos los elementos de la infraestructura ferroviaria con el fin de reforzar su capacidad y fiabilidad, reducir tiempos de viaje y aumentar el confort de los usuarios.

El plan de cercanías, por otro lado, tiene todavía pendiente la llegada de los nuevos trenes, retrasada hasta 2027.