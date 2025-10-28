El Principado admite que "no hay ninguna reserva en firme" de empresas privadas sobre la Zalia

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado, compareció esta mañana en la Junta General para informar sobre varios proyectos de su cartera y responder a las preguntas de los diputados.

Calvo, responsable de las infraestructuras, se refirió al proyecto de la Zalia, el gran espacio intermodal proyectado en Gijón y aún pendiente de construcción.

Admitió que todavía “no hay una reserva en firme” de suelo por parte de posibles empresas interesadas. “No anunciamos ninguna reserva, solo cartas de manifestación de interés por parte de las empresas, pero esto acabará bien. Asturias es atractiva y tenemos suelo disponible para canalizar este proyecto”, aseguró el consejero socialista, en respuesta al diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, quien le recordó los múltiples anuncios realizados sobre posibles proyectos privados y pidió al Gobierno “reflexión y un plan estratégico para la Zalia”.

Calvo también respondió a varias preguntas sobre el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), que pasó a estar bajo su responsabilidad tras la última reestructuración del Gobierno. En cuanto a La Plantona, calcinada en 2024, explicó que se encuentra en fase de obras para su reconstrucción, “prevista para este mes de noviembre”.

Añadió que posteriormente habrá “unos meses de puesta en marcha progresiva”. “Una vez superada con éxito esa fase, se tomará la decisión sobre el modelo de gestión de La Plantona, aún por concretar. Ahora mismo se trata de que la instalación se ponga en marcha de manera progresiva; ganaremos tiempo para hacerlo bien, para que la empresa nos dé garantías y así disponer del mejor modelo de gestión”, indicó Calvo.

El consejero hizo también autocrítica sobre la ley de puertos, pendiente desde hace varios años. “Deberíamos haberla elaborado con más agilidad”, reconoció Calvo, quien aseguró que la intención del Principado es aprobarla durante esta legislatura. Asimismo, destacó la obra ya finalizada del puerto de Lastres, que había sido objeto de críticas en anteriores comisiones.

Por otro lado, el titular de Movilidad recordó los trabajos previstos en puertos como Candás, Luanco, Luarca, Lastres, Cudillero, Llanes, Castropol, San Esteban, Figueras, Puerto de Vega, Tapia o San Juan de la Arena, entre otros. Los diputados de la oposición presentes en la comisión criticaron la gestión de Calvo.

“La gestión portuaria está fallando: hay puertos que no se dragan y una Consejería incapaz de ejecutar el poco dinero destinado a ellos”, señaló Cristina Vega (PP). Por su parte, Gonzalo Centeno (Vox) lamentó que “en materia portuaria no se incrementen los recursos, sino únicamente el gasto en personal”, además de mostrar sus dudas sobre la gestión de la Zalia. Adrián Pumares (Foro) se quejó de “las carencias, ya sobradamente conocidas, de los puertos asturianos”. Finalmente, Delia Campomanes (IU) y Ángel Morales (PSOE) agradecieron las explicaciones ofrecidas por el consejero.