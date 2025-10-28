El Principado contempla acciones legales para reclamar los 6 millones que Duro no quiere devolver

El Gobierno de Asturias "defenderá jurídicamente" que Duro Felguera devuelva el préstamo de 6,8 millones de euros que concedió en 2021 la Sociedad Regional de Promoción (S. R. P., mercantil dependiente del Principado) y a la que la compañía asturiana pretende aplicar una quita del 100%, como indica el plan de reestructuración que acaba de aprobar la mayoría de acreedores y que se ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Gijón.

"Nuestra postura al respecto es una postura jurídica: el préstamo de la SRP bebe a su vez de un préstamo que realizó la Administración del Principado, por lo que, según la Ley Concursal, se trata de un crédito público que debería estar fuera de toda quita", ha argumentado este martes el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

Con todo, Sánchez ha calificado como una "buena noticia" que Duro Felguera haya conseguido por fin aprobar su reorganización financiera y presentarla ante el juez, "después de más un año de periplo judicial y negociaciones".

La compañía, que comunicó al filo de la pasada medianoche la aprobación de su plan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), señaló que se trata de "un paso decisivo" para garantizar la salvación de la empresa. "Duro Felguera ya no está en preconcurso. Esa circunstancia, concebida para negociar con los acreedores, ha concluido. Con el plan aprobado y presentado para su homologación se abre la fase judicial de revisión con pleno respeto a los tiempos el Juzgado. Afrontamos esta etapa con perspectivas positivas y preparados para una ejecución ordenada del plan", indicaron fuentes de la firma asturiana de ingeniería y bienes de equipo.