Asturias se consolida como una de las regiones con mayor incidencia de la enfermedad renal crónica

Un total de 1.628 asturianos precisan tratamiento renal sustitutivo (diálisis o trasplante) para reemplazar la función de sus riñones.

De esta manera, Asturias se consolida como una de las comunidades españolas con mayor incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica, sólo por detrás de Ceuta y Cataluña.

Así lo han puesto de relieve la Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en el transcurso del 55º Congreso de la SEN, celebrado recientemente en Oviedo.

La incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento renal sustitutivo en la región se sitúa en 174,3 personas por millón de población (pmp), muy por encima de la media nacional (150,1 pmp).

Asimismo, la prevalencia (número total de casos) de pacientes con ERC en TRS en Asturias alcanzó los 1.531 pmp, una cifra también superior a la media nacional (1.407 pmp), aunque ligeramente inferior a registrada en la región en 2023 (1.571 pmp).

Según los nuevos datos, relativos a 2024, se mantiene el ritmo de crecimiento progresivo en la prevalencia de la enfermedad renal crónica en España, si bien "se observa una tendencia a la estabilización y un ligero descenso de la incidencia (nuevos casos), aspectos que se confirmarán con los datos consolidados".

"Grave problema de salud pública"

El informe confirma "el grave problema de salud pública que representa esta patología en nuestro país", según la SEN, que subraya la necesidad de seguir impulsando estrategias preventivas y un manejo optimizado para frenar su crecimiento y su impacto en la población y el sistema sanitario.

La cifra más positiva la refleja el trasplante renal, que en 2024 alcanzó la mayor cifra histórica española, con 4.049 trasplantes realizados.

Entre las principales causas de enfermedad renal crónica en los nuevos pacientes se sitúa la diabetes, que se consolida otro año como la causa más frecuente de entrada al tratamiento sustitutivo y representa el 24% del total de los casos (1.669 pacientes). Otras causas relevantes de enfermedad renal son las glomerulonefritis y la enfermedad vascular (en torno al 14% ambas).

En cuanto al perfil, la mayoría de los pacientes que iniciaron tratamiento fueron hombres (67%) y un 60% tenía 65 años o más, manteniendo la proporción de los últimos años.