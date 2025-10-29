El BIC de la colección de arte Cajastur vuelve a salir a información pública
La Consejería de Cultura decide ampliar el plazo de presentación de alegaciones al expediente para atender las peticiones de diversas entidades e instituciones
La Consejería de Cultura ha decidido ampliar el plazo de información pública del expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la colección artística de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, Cajastur, con más de un millar de obras, para atender las peticiones de entidades e instituciones culturales que demandaban más tiempo para presentar alegaciones e informes.
La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, indicó ayer, durante una intervención en la Junta Generald del Principado, que al finalizar este segundo plazo de información pública, la Dirección General de Patrimonio Cultural analizará todas las aportaciones recibidas antes de elevar el expediente al Consejo del Patrimonio Cultural para su revisión definitiva.
La Consejera dio cuenta también del inicio, el pasado lunes, de las obras en la cúpula de la iglesia de Laboral Ciudad de la Cultura, con las que continúa la restauración iniciada en 2023 a cargo de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. La intervención en el templo servirá para corregir las patologías detectadas en las pinturas murales tras la obra anterior y garantizar la estanqueidad de la estructura. Los trabajos se desarrollarán en el interior del templo y se prolongarán durante varias semanas.
Memorial María Luisa
El grupo parlamentario del PP logró ayer que la Junta General respaldara su iniciativa para reclamar al Ejecutivo del Principado su respaldo institucional al certamen internacional de fotografía y vídeo Memorial María Luisa de Fotografía de Montaña, Naturaleza y Aventura, ante la falta de una sede para sus fondos y el riesgo que acaben fuera de Asturias.
El diputado José Luis Costillas reclama la adopción de medidas que garanticen la permanencia de la sede de los premios en Asturias, "su casa natural, su origen y su razón de ser" y demanda para ellos el reconocimiento institucional "como evento cultural de especial relevancia para el Principado".
