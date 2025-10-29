La cobertura 5G de Telefónica ya alcanza al 95% de los asturianos

La cobertura de 5G desplegada por la multinacional española de telecomunicaciones Telefónica ya alcanza a 68 municipios de Asturias, lo que supone ofrecer este servicio a más del 95% de la población, según informó ayer la compañía en un comunicado.

Esta cobertura 5G de la operadora es posible gracias al despliegue de un total de 68 municipios con nodos 5G (que pueden dar cobertura a varios municipios) por toda la región en las dos principales bandas en las que actualmente opera el 5G en España: banda de 3.500 megahercios (MHz) y de 700.

Telefónica completa su cobertura 5G con el despliegue de nodos en la banda de 700 MHz en los 68 municipios. Esta banda refuerza el 5G en edificios y en superficies extensas, lo que se traduce en un servicio más amplio en zonas rurales, carreteras e interiores.

"Todo este despliegue convierte a la actual red móvil 5G en España de Telefónica en la más relevante de la comunidad autónoma, tanto en número de nodos como en el de municipios, y de forma destacada en lo que se refiere a la red 5G de altas prestaciones", indicó la empresa.

"Telefónica destaca por su red 5G Stand Alone (5G SA), de modo que los 68 municipios que cuentan con 5G de la operadora, ya sea a través de la banda de 700 MHz, de la de 3.500 MHz o en ambas, ofrecen máximas prestaciones especialmente útiles para las empresas. El 5G SA potencia las capacidades del 5G al emplearlo en toda la infraestructura de red, lo que implica mayores velocidades de datos", señaló la compañía. n