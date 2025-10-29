Pasando revista en rosa
El colorín se rinde a Leonor: el “emocionante” paso de la Princesa por Asturias
Isabel Preysler, una nariz retocada al máximo y un casi divorcio de Boyer
Pleno al quince de la Princesa Leonor, que se ha colado en todas las portadas de la prensa rosa. “Diez Minutos” destaca la “complicidad” con su padre, “Lecturas” y “Semana” su emocionante discurso y el guiño a su hermana la Infanta Sofía, y “Hola” habla de esa nueva etapa que se ha abierto en los premios “Princesa de Asturias”, en Oviedo, la semana pasada, con el Rey Felipe VI cediendo el mando de la ceremonia a su hija y heredera.
Pero hay más historias en el quiosco rosa. En “Hola” estiran como el chicle la boda de Stella del Carmen con fotos de la fiesta posterior: el baile con Antonio Banderas, la tarta, los vestidos de después… La gran imagen de portada es la hija y el padre, bailando. También hay ventanita para Tana Rivera y Lourdes Montes. Hijastra y madrastra posan juntas para hablar de moda familia…
En “Lecturas” hablan con el cirujano de Isabel Preysler, que le ha dicho que deje de operarse la nariz. Han descubierto que Imanol Arias, 68 años, tiene novia. Y cuentan que la relación de Eva González va viento en popa y “no esconde su amor”, con foto de beso incluida.
Lydia Lozano acapara casi toda la portada de “Semana” debido al mal momento que atraviesa su marido, Charly, ingresado: “Está siendo muy duro”. Y más de las memorias de Isabel Preysler, en este caso para resaltar que estuvo a punto de separarse de Miguel Boyer.
Para “Diez Minutos” la atención está en Eva González y Nacho, su novio: iba para profesor pero apostó por el mundo de la hostelería. Y también hay ventanita para un exnovio de la modelo, Íker Casillas, que “se lo pasa bien con su amiga Ana Belén”.
