El concurso fotográfico de prestigio mundial que ha logrado poner de acuerdo a todos los partidos políticos en Asturias (y no es fácil)

No es fácil que se pongan de acuerdo todos los partidos con representación en la Junta General del Principado. Así que el logro del Memorial "María Luisa" de fotografía de naturaleza, un certamen asturiano de talla mundial, es de destacar. El PP ha logrado aunar el respaldo de todos los grupos para instar al Gobierno regionala dar "respaldo institucional al certamen", que en 2026 afrontará su 36.ª edición y en estos momentos la organización está inmersa -tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA- en la búsqueda de una sede permanente en la que poder guardar y exhibir su ingente fondo documental, miles de imágenes acumuladas concurso tras concurso.

La iniciativa fue defendida por el diputado regional José Luis Costillas, que defendió la colaboración con la organización de los premios y con las entidades locales implicadas para llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la permanencia de la sede de los premios en Asturias, “su casa natural, su origen y su razón de ser”.

Además, se impulsará "el reconocimiento institucional de los premios María Luisa como evento cultural de especial relevancia para el Principado, incorporándolos a la estrategia de promoción cultural y turística de Asturias, así como favorecer la cooperación con ayuntamientos, asociaciones culturales, entidades educativas y agentes sociales para reforzar la proyección y difusión del certamen en el ámbito regional, nacional e internacional".

Los fondos del memorial, apilados en su nave de Infiesto. / MARIOLA RIERA

La iniciativa del PP llega después de conocer que la organización ha tenido ofertas de fuera de Asturias para abrir un museo y exhibir sus valiosos archivos. La organización está por la labor de quedarse en el Principado y lleva meses de reuniones para tratar de encontrar un edificio que reúna las condiciones. "Nos encontramos con la triste posibilidad de que este patrimonio cultural y fotográfico abandone nuestra tierra, mientras otras comunidades autónomas ya han mostrado interés acogerlo; sería una pérdida irreparable para el Principado”, avisa el diputado del PP.

Origen

El Memorial tiene su origen en el concejo de Piloña, de donde era la montañera que le da nombre, fallecida durante una salida con sus compañeros. Estos quisieron rendirle homenaje con la organización del concurso de fotografía de naturaleza, que más de tres décadas después ha crecido sin parar, aumentado categorías y formatos (se sumó vídeo/documentales) y logrado un interés creciente de los más prestigiosos fotógrafos del ramo de todo el mundo. Es en definitiva, dice José Luis Costillas, "una cita que proyecta el nombre de Asturias al mundo”.

La última edición del Memorial María Luisa contó con 1.590 fotógrafos inscritos de 95 países, que presentaron 18.684 fotografías y 199 vídeos/documentales, y la convocatoria para la edición de este año ya está en marcha con previsión de superar la participación y alcanzar más de 100 países.