Convenio para investigar materias estratégicas
La Universidad de Oviedo y la Fundación ICAMCyL (Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León) firmaron ayer un convenio marco de colaboración destinado a fortalecer la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de las materias primas críticas y estratégicas. El acuerdo consolida una relación institucional ya activa desde el año 2018 entre ambas entidades. En la imagen, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el director general de ICAMCYL, Santiago Cuesta-López.
Contenido ofrecido por Principado de Asturias