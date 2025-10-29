Por qué el cuidado de las personas, la empatía o la humildad son claves en el aprendizaje

La apuesta por el emprendimiento, el cuidado de las personas y del entorno, así como cualidades personales como la empatía, la humildad o la compasión, son algunas de las buenas prácticas básicas en los modelos educativos de todas las edades.

Estas son algunas de las conclusiones del Informe de Buenas Prácticas en Educación, elaborado por la asociación Compromiso Asturias XXI, presentado este martes en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en Oviedo.

El informe recopila numerosas buenas prácticas educativas en todos los niveles, desde Educación Infantil hasta estudios universitarios o de Formación Profesional (FP). Estas prácticas son seleccionadas por Compromiso Asturias XXI a partir de un cuestionario enviado a sus más de 2.000 socios repartidos por los cinco continentes, quienes deben cumplir una serie de indicadores.

“Incorporamos buenas prácticas mediante consultas, por segundo año consecutivo, y además revisamos el informe del año pasado para evaluar su cumplimiento”, destacó Reyes Ceñal, directora de Compromiso Asturias XXI, que presentó el estudio acompañada por Eugenia Suárez, vicepresidenta de la institución, y Juan Ponte, director general de la Agenda 2030 del Principado.

Una de las novedades más significativas del informe es la incorporación de los Inner Development Goals (IDGs), una iniciativa internacional que propone un conjunto de 23 competencias personales agrupadas en cinco dimensiones clave para el desarrollo humano y el cambio sostenible. Estas cinco dimensiones —ser, pensar, relacionarse, colaborar y actuar— incluyen prácticas como el pensamiento crítico, la capacidad de previsión, la comunicación efectiva, la empatía, la conectividad, el optimismo o el cuidado de las personas y del entorno,

Entre las 17 buenas prácticas seleccionadas este año se incluyen los programas Ideas con valor, de Formación Profesional (FP), que imparte la Escuela Revillagigedo, de Gijón, perteneciente a los Jesuitas; Alicia en la ciudad del futuro, de Secundaria, impulsado por Asata en colaboración con el colegio Baudilio Arce, de Oviedo; Investiga, de Secundaria, desarrollado en Madrid en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Comunidades de Aprendizaje, procedente de Barcelona y también impartido en el Instituto Alfonso II, de Oviedo; y el Club de Debate de Asturias.

Javier Pérez de la Canal, director de la Escuela Revillagigedo, intervino en el acto y habló sobre la importancia del emprendimiento en la FP que se imparte en el centro, donde se desarrollan módulos de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Mantenimiento Electromecánico, Mecanizado, Soldadura y Calderería. “El emprendimiento es un objetivo importante en FP. En España, los autónomos y las pequeñas empresas son claves en el tejido empresarial. Queremos que nuestros alumnos sean capaces de poner en marcha proyectos personales”, destacó De la Canal.

Iván Díez, estudiante del doble grado en Física y Matemáticas y presidente del Club de Debate, indicó que “el ambiente de nuestra institución garantiza un buen clima, ya que favorece el diálogo y la confrontación argumental, sin ser una asociación cerrada”.

Teresa Redondo, también integrante del Club de Debate, destacó el “compañerismo y el buen ambiente”, aspectos clave también en el aprendizaje.

Por su parte, Juan Ponte intervino al inicio del acto y aseguró que, desde su cartera, la Agenda 2030, intentan “acompañar en todos los procesos de sostenibilidad, compartiendo una serie de criterios que provienen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.