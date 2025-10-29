¿Cuántos empleos generan en Asturias las empresas surgidas de DuPont? Son miles...

Las distintas empresas que a lo largo de los últimos años se han ido escindiendo de la multinacional estadounidense DuPont, que se estableció en Asturias en 1993, ya generan más de 3.000 puestos de trabajo en la región. Así lo subrayó ayer la presidenta de DuPont en España y Portugal, durante la sesión de las jornadas sobre el sector químico asturiano que organiza esta semana el Clúster IQPA.

Santianes, una de las participantes en la sesión –moderada por el director general de FADE, Alberto González–, hizo una entusiasta alabanza de los profesionales asturianos de la compañía: "Es cierto que, a nivel europeo, las cosas están complicadas en cuanto a costes y regulaciones, pero en Asturias tenemos una gran ventaja: lo buenos que somos", enfatizó la directiva langreana, que dejó claro que, así como hicieron sus precedesores en 1993, ella no tendría "ninguna duda" de implantarse hoy en la región. "De verdad, en esta comunidad se hacen las cosas muy bien, los profesionales son mucho mejores que los estadounidenses", aseguró. Santianes fue incluso más allá y aseveró que "si se montaran aquí más empresas y estas tuvieran más apoyo público, los asturianos nos comeríamos el mundo"

Una de las compañías separadas de DuPont y que hoy vuelan por su cuenta –pese a seguir físicamente establecidas en el valle de Tamón (Carreño)– es Corteva, dedicada a la producciónde fertilizantes y semillas. Marina Álvarez, jefa de producción de la planta que la empresa tiene en el complejo carreñense, donde trabajan 74 empleados, también indicó que "Asturias tiene un punto que fideliza a los trabajadores".

Con todo, tanto Corteva como otras empresas del sector afrontan retos de calado relacionados con la competencia internacional, la regulación medioamiental y los costes energéticos. En este contexto, Álvarez indicó que "competir globalmente y al mismo tiempo sometidos a normas locales no es algo fácil", y puso algunos ejempos de desigualdades respecto a otros países. "La electricidad en España es el triple de cara que en China, y los costes laborales son entre un 50% y un 70% más caros en Europa que en regiones asiáticas", señaló la directiva de Corteva, que añadió que estos elementos "sitúan a España en una clara desventaja estructural" y que "para que las compañías apuesten por Europa es necesario un marco legal estable y seguro".

Jorge Álvarez, director de la fábrica de ácido acetilsalicílico de la farmacéutica Bayer en Langreo y presidente de Clúster IQPA, apuntó que "cuando desde Alemania visitan nuestra planta, siempre remarcan nuestro sentimiento de comunidad en torno a la misma". No obstante, Álvarez también advirtió de que, en el proceso de transición energética, "algunas soluciones de energías verdes no son económicamente viables, y las que lo son es gracias a las ayudas públicas".