La empresa promotora de la mina de Salave desiste de la solicitud de proyecto estratégico al incorporar capital asturiano
El cambio accionarial en Black Dragon Gold obliga a informar a la bolsa de Australia, en la que cotiza | La compañía reformulará en un futuro la solicitud y mejorará la propuesta
La empresa Black Dragon Gold, promotora del proyecto de explotación de una mina de oro en Salave, ha comunicado al Gobierno del Principado que renuncia a su solicitud de ser declarado Proyecto de Interés Estratégico.
Según fuentes de la compañía, el desistimiento de la solicitud presentada en su día obedece a “cambios estructurales y de financiación de la compañía tras la entrada en el accionariado de capital asturiano”.
La compañía ha considerado “necesario reformular la solicitud presentada para adaptarla a las nuevas circunstancias organizativas y estratégicas”. También considera que, incluso, introducirá mejoras en el proyecto “que pueden incrementar la valoración, por parte del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de los criterios cuantitativos y cualitativos del proyecto”, ateniéndose a las características que establece la ley para obtener la declaración de Proyecto de Interés Estratégico.
El desistimiento de la solicitud por parte de los promotores se produce cuando ya estaba a punto de entrar en el Consejo de Gobierno el informe de valoración elaborado por la Agencia Sekuens, que contó con informe de la Cuota, dado el conflicto urbanístico con el Ayuntamiento de Tapia de Casariego sobre la implantación del proyecto.
Black Dragon Gold cotiza en la bolsa de Australia, y sus cambios en la composición accionarial deberán ser informados a esta entidad bursátil.
