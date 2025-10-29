Ence prepara un fuerte recorte de empleo en Navia para los próximos dos años

Ence, compañía española de producción de pasta de celulosa, recortará las plantillas de sus fábricas de Navia y Pontevedra, como parte de su Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027. El alcance del ajuste en la planta naviega aún está lejos de concretarse, ya que la medida está en una fase "muy incipiente", según trasladaron fuentes conocedoras. No obstante, la intención de la empresa, según esas fuentes, es alcanzar una solución acordada con los representantes de los trabajadores.

El plan de Ence, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se apoya en dos pilares. "Por un lado, la implantación de soluciones de inteligencia artificial (IA) y reingeniería y automatización de procesos, y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos", indica el documento, que añade que la ejecución de esos proyectos "implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un proceso de despido colectivo ya iniciado".

Según los cálculos de Ence, la estrategia supondrá un ahorro de aproximadamente 200 millones de euros de aquí a 2027, consecuencia de reducir el coste de producción de celulosa en 22 euros por tonelada.

En paralelo a este escenario, Ence promete seguir avanzando en su proyecto de descarbonización de la factoría de Navia hasta lograr que sus procesos productivos sean 100% verdes.

La empresa ha sufrido unas pérdidas de 22 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, frente a las ganancias de 40,8 millones registradas en el mismo periodo de 2024, debido sobre todo a la caída del precio de la celulosa. El resultado bruto de explotación ("ebitda") se situó en 70,7 millones, menos de la mitad que los 152,5 millones cosechados un año atrás.