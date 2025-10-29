El futuro demanda preparación, talento y compromiso para construir "más Asturias"

Apostar siempre por la formación, tanto antes como ya en la etapa laboral. Confianza en uno mismo. Y tener muy presente en cualquier proyecto la tecnología como vía para facilitar y mejorar el trabajo, y la sostenibilidad como señal de compromiso con el territorio y las personas. Son en líneas generales los consejos que ofrecieron Eva Rodríguez, consejera delegada de Supermercados Masymas, y Jesús López, director general de Campoastur, en la tercera conferencia de "La Asturias que funciona" bajo el título "Líderes del mundo agrario y la alimentación". El ciclo, que alcanza este año su 12ª. edición, está impulsado por LA NUEVA ESPAÑA y la Universidad de Oviedo, con el patrocinio de Unicaja, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento de Siero.

Ambos directivos se sintieron "como en casa", ya que el salón de grados de la Facultad de Economía y Empresa, de la que fueron alumnos, fue el escenario elegido para la conferencia, a la que asistieron alumnos, profesores, además de miembros del equipo directivo. Estuvo moderada por el que fuera decano de la facultad entre 2010 y 2014, Manuel González Díaz, quien se felicitó por ciclos como "La Asturias que funciona", que logran "transmitir una sensación de positividad, demostrar que no todo es malo y mostrar que hay empresas que hacen bien las cosas".

Entre esas empresas se encuentra Masymas, que va camino de cumplir un siglo de trayectoria desde que Luis y Macrina, abuelos de la actual consejera delegada, la fundaran en 1932 a modo de pequeño ultramarinos en Oviedo. Aquel local ha crecido mucho y ahora en manos de la tercera generación familiar es ya un gran grupo de alimentación –el 70% son supermercados– con 1.750 empleados y que prevé cerrar este 2025 con alrededor de 290 millones de facturación y unos 10 de beneficios.

Eva Rodríguez resumió la trayectoria de la empresa, que en 1993 dio un gran paso al comprar la antigua cadena gijonesa Los Tulipanes. "De golpe entraron más de 200 personas, cuando eran 40. Recuerdo la preocupación que había en casa por gestionar secciones nuevas como los frescos o un equipo de personas tan grande... Yo había empezado a trabajar en ella y con tanto nerviosismo decidí dejarlo", recordó.

Pero fue por poco tiempo. Pese a opositar, la jubilación de su tío le hizo cambiar de parecer y volvió al departamento de contabilidad, para seguir luego en el departamento de desarrollo, al frente de un equipo que se ocupaba de buscar ubicaciones para abrir nuevos supermercados. Aunque el destino le tenía preparado un gran reto en 2010: "Nos pilló la crisis, la situación financiera era complicada y había que dar un giro, liderar la refinanciación de la deuda... Mi familia me ofreció liderar esa etapa. Lo pensé, era difícil y complicado. Tenía una hija de 3 años y un hijo de uno. Pero accedí, tuve un buen equipo conmigo y en tiempo récord refinanciamos, aguantamos e impulsamos las franquicias, una fórmula buena para crecer en imagen y sin costarnos dinero".

Eva Rodríguez dejó claro a los alumnos que, ante todo, para que salga adelante un proyecto empresarial, lo que priman son las decisiones económicas. "Pero lo primero son las personas, externas y internas. Los trabajadores y los clientes. El cliente es el jefe. Y al trabajador hay que escucharle, facilitarle la labor...", afirmó. Más claves: la calidad del producto ofrecido en un momento de gran competencia, un buen servicio por encima de todo, la tecnología siempre presente – "hay que estar formándose continuamente, quita mucho trabajo"– y apostar por la sostenibilidad. "Nosotros en muchos casos hemos ido por delante de la normativa".

En resumen, dijo , las claves son "sostenibilidad, trabajo y ganarse bien la vida. Por supuesto las decisiones de peso son económicas, pero yo siempre pienso qué diría el cliente o el trabajador acerca de eso que yo decido...".

En Campoastur también piensan, por supuesto, en la buena marcha del negocio: este 2025 prevén cerrar con 95 millones facturados. En el caso de esta gran cooperativa surgida en 2012 tras la fusión de seis, que a día de hoy tiene más de 7.500 socios y unos 260 empleados, no se reparten beneficios. "Apostamos por dar más y mejores servicios a nuestros asociados y por reinvertir en el entorno rural. Porque si el medio rural asturiano tiene futuro, el resto de la región tendrá futuro", dijo convencido Jesús López.

El director general de Campoastur incidió especialmente en la formación como un pilar fundamental. "Yo llegué aquí no por vocación, que fue tardía. No fui un estudiante brillante al principio, pero tras algunos despistes hice caso a mi entorno y aposté por formarme", explicó. "Lo que quiero transmitiros es que debéis apostar por ello, aquí en la universidad os transformaréis también como personas, aprenderéis a fijar vuestra posición respecto a distintos temas en la vida... Tened los ojos abiertos, informaos. El criterio en la vida se consigue a base de formación".

López habló de que "Asturias necesita talento y gente con ganas de construir más región". Por eso advirtió de que lo de irse a trabajar fuera de la región, como él mismo hizo, "ha de hacerse convencido, no por moda o prejuicios de que esto es pequeño o estrecho. Asturias tiene buen posicionamiento en sectores estratégicos como el naval, la salud y, por supuesto, la agroalimentación. Y coge posiciones en defensa de cara al futuro".

De su sector, el agroganadero, el director de Campoastur destacó su potencial y valía, no sin ocultar la preocupación que hay por la falta de relevo generacional en el campo de Asturias. Un asunto que Campoastur trata de arreglar con el impulso de planes formativos que animen a las nuevas generaciones a continuar con la ganadería familiar, "que hoy día son ya empresas", dijo.

La cooperativa asturiana, que recientemente ha logrado el premio al desarrollo rural por parte de Cooperativas Agroalimentarias de España, tiene en palabras de su director "un claro compromiso con el territorio y con el paisanaje de Asturias, con los que está identificada".