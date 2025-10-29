La lucha contra los incendios recibe 28 millones
El documento autonómico pone el foco en revisar los puntos de recarga de agua para la extinción
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias publicó ayer el plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales para la campaña 2025-2026. "Este documento refuerza la vigilancia en las zonas urbano-forestales e impulsa las medidas de autoprotección en los pueblos y las áreas de alto valor natural", destacó el Gobierno regional.
El plan, que moviliza 28 millones de euros, consolida un sistema de custodia del territorio que amplía la presencia de agentes medioambientales, con un horario más extenso, y se complementa con guardias preventivas operativas, durante 24 horas, los 365 días del año. Esta estructura forma parte del modelo integral de gestión del riesgo, que combina prevención, vigilancia territorial y capacidad de respuesta.
Entre las principales novedades destaca el refuerzo del sistema de inspección y control de las franjas de interfaz urbano-forestal en los montes gestionados por el Principado. Con este fin, los agentes medioambientales efectúan una campaña de revisión de oficio en las zonas de mayor riesgo para definir actuaciones que garanticen su adecuado mantenimiento. También ha realizado una revisión integral de los puntos de recarga de agua para medios de extinción.
