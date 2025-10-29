Un asturiano de 36 años, rescatado en Cuvio de la Uriza, en Cantabria: le tuvieron que dar comida y ropa en plena noche

Un asturiano de 36 años fue rescatado ileso por los servicios de emergencia de Cantabria después de que se perdiese mientras realizaba una ruta en la zona de Cuvio de la Uriza, en el municipio de Soba.

El 112 Cantabria recibió el aviso en torno a las 18.45 de este lunes y fue localizado a las 21.30 por el Equipo de Intervención de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, que se desplazó por tierra.

Los rescatadores le suministran ropa de abrigo, agua y comida y fue trasladado hasta el parking, donde había dejado el coche.