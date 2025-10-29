Un asturiano de 36 años, rescatado en Cuvio de la Uriza, en Cantabria: le tuvieron que dar comida y ropa en plena noche
Un asturiano de 36 años fue rescatado ileso por los servicios de emergencia de Cantabria después de que se perdiese mientras realizaba una ruta en la zona de Cuvio de la Uriza, en el municipio de Soba.
El 112 Cantabria recibió el aviso en torno a las 18.45 de este lunes y fue localizado a las 21.30 por el Equipo de Intervención de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, que se desplazó por tierra.
Los rescatadores le suministran ropa de abrigo, agua y comida y fue trasladado hasta el parking, donde había dejado el coche.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?