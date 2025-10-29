El PP critica que el Consejo Escolar del Principado aborde un comunicado sobre Gaza: "Está fuera de lugar"

La portavoz de Educación del Grupo Popular en la Junta General, Gloria García, ha mostrado este miércoles su rechazo a la convocatoria extraordinaria del Consejo Escolar del Principado de Asturias, prevista para esta tarde, que incluye un único punto en el orden del día: la propuesta de un comunicado sobre la situación en Gaza.

La diputada popular considera que se trata de una iniciativa “inapropiada y fuera de lugar”, y ha recordado que el Consejo Escolar “es un órgano consultivo en materia educativa, no un espacio para pronunciarse sobre conflictos internacionales ajenos a su ámbito competencial”.

“El Consejo Escolar del Principado tiene como función asesorar y emitir informes sobre proyectos de ley, reglamentos o convenios relacionados con la Educación. No puede adoptar posicionamientos políticos sobre conflictos externos”, subrayó García.

Otras guerras

García expresó su sorpresa por la convocatoria, al entender que “nunca se ha emitido un manifiesto sobre Ucrania, Nigeria u otros conflictos internacionales”, y cuestionó que ahora se plantee hacerlo con Gaza. “No entendemos por qué ahora se decide convocar una sesión extraordinaria para un tema sin relación alguna con la Educación”, apuntó.

La portavoz popular también se refirió a la presidenta del Consejo Escolar del Principado, recordando que fue nombrada “a propuesta de la Consejería de Educación y con el aval del presidente del Principado”. “No cuestionamos su trayectoria profesional, pero es evidente su sesgo ideológico”, afirmó.

La diputada pidió transparencia sobre el origen de la propuesta, y planteó varias preguntas: “Queremos saber de quién parte esta iniciativa: si fue la propia presidenta, la Consejería o algún otro interés político. Lo que no se puede hacer es utilizar un órgano educativo para fines ajenos a su función”. García lamentó, además, que el Consejo Escolar “haya dejado de centrarse en los verdaderos problemas del sistema educativo asturiano” para, en su opinión, “enredarse en debates ideológicos y políticos que solo desvían la atención de las cuestiones realmente importantes”.

La parlamentaria popular recordó que el Consejo Escolar no se pronunció en ocasiones anteriores, como cuando se produjeron manifestaciones de docentes en Asturias. “Cuando hubo protestas del profesorado, el Consejo Escolar no dijo nada. Sin embargo, ahora se convoca de urgencia para emitir un manifiesto sobre Gaza. Nos parece un ejercicio de incoherencia y un intento de tapar vergüenzas”, concluyó.