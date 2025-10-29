El Premio al Banco de Leche Materna del HUCA subraya la generosidad de diez mujeres que habían perdido a sus hijos

En sus ocho años y medio de andadura, el Banco de Leche Materna de Asturias ha recibido y procesado 1.963 litros de leche materna gracias a la generosidad de 311 mujeres donantes. Esos 1963 litros fueron distribuidos a las UCI neonatales de la región, y con ellos se pudo alimentar a 624 recién nacidos prematuros o enfermos (546 ingresados en el HUCA y 78 en Cabueñes).

Estos datos han sido facilitados por la pediatra del HUCA Marta Suárez Rodríguez, actual responsable del Banco de Leche Materna de Asturias, al recibir esta tarde el Premio Humanización de la Asistencia Sanitaria que ha entregado la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias.

La doctora Suárez ha hecho hincapié en la generosidad de diez donantes en duelo, “mujeres que habían perdido a sus hijos, pero que decidieron donar su leche para que pudieran beneficiarse otros recién nacidos”.

En beneficio de los más vulnerables

El Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo ha acogido esta tarde el acto de entrega del VIII Premio Humanización de la Asistencia Sanitaria, concedido por la Real Academia de Medicina de Asturias con la colaboración de la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA). El galardón ha recaído en el Banco de Leche Materna de Asturias, unidad del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en reconocimiento a su contribución a la atención humanizada de los recién nacidos más vulnerables y a su labor de promoción de la lactancia materna en el Principado.

El acto estuvo presidido por el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde Menéndez, junto al presidente de la RAMPRA, Juan Sebastián López-Arranz y Arranz, la presidenta de AMA, Ana Pastor Julián, el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García García, el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña Montes, y la vicepresidenta del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias, Lorena Busto Parada, entre otras personalidades académicas y sanitarias.

"Sensibilidad profunda hacia familias que atraviesan momentos delicados”

La presidenta de AMA (además de exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados) ha sido la encargada de entregar el diploma acreditativo al equipo premiado. Ana Pastor ha destacado que el Banco de Leche Materna de Asturias “ha sabido combinar rigurosidad técnica, seguridad, trazabilidad y excelencia científica, con una sensibilidad profunda hacia las familias que atraviesan los momentos más delicados de la vida”. Y ha añadido que “detrás de cada donación hay una historia, y detrás de cada historia, un equipo profesional que acompaña con respeto, empatía y calidez humana”.

En el acto también ha intervenido Enrique García, pediatra jubilado del HUCA y miembro del equipo fundacional del Banco de Leche Materna, quien ha realizado un repaso histórico sobre la evolución de los bancos de leche humana y la consolidación del proyecto asturiano. El doctor García ha explicado que los bancos de leche humana “tienen sus antecedentes en las amas de cría o nodrizas”, y ha recordado que, ya desde las comunidades primitivas, “otra mujer del grupo alimentaba al bebé” cuando la madre no podía hacerlo, en lo que ha definido como “una práctica de supervivencia colectiva, reflejo de solidaridad tribal y maternidad compartida”.

La doctora Marta Suárez ha hecho hincapié en que los bancos de leche materna “garantizan una nutrición adecuada para neonatos vulnerables” y que, asimismo, “disminuyen significativamente la incidencia de infecciones, de enterocolitis necrotizante y la tasa de mortalidad”.