El presidente del TSJA aborda con los decanos de colegios profesionales la aplicación de la reforma de los tribunales de instancia

La reunión aborda la comarcalización de la violencia de género en Gijón

El decano de los abogados gijoneses se reúne con el Fiscal Superior

Beatriz María Coto, Encarnación Losa, Antonio González-Busto, Jesús María Chamorro, Benigno Villarejo y Javier Gómez Mendoza.

Beatriz María Coto, Encarnación Losa, Antonio González-Busto, Jesús María Chamorro, Benigno Villarejo y Javier Gómez Mendoza. / TSJA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El presidente del TSJA, Jesús María Chamoro, se ha reunido este miércoles con los presidentes de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales de Asturias, para informarles de diversas cuestiones relativas al funcionamiento de la Justicia en el Principado

Les ha detallado además el seguimiento de la puesta en marcha de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

A la reunión acudieron el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto; el de Gijón, Benigno Villarejo; la decana del Colegio de Procuradores de Oviedo, Encarnación Losa; el de Gijón, Javier Gómez Mendoza; y la Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, Beatriz María Coto.

El encuentro forma parte del programa habitual de reuniones que mantiene periódicamente el presidente del TSJA con los decanos.

En la reunión también se abordó la problemática de la comarcalización de la violencia sobre la mujer en Gijón.

Reunión en Fiscalía

El decano del Colegio de Abogados de Gijón, Benigno Villarejo, también se reunió con el Fiscal Superior de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo.

El Fiscal Superior, Gabriel Bernal, y el Decano del Ciolegio de Abogados de Gijón, durante su reunión.

El Fiscal Superior, Gabriel Bernal, y el Decano del Ciolegio de Abogados de Gijón, durante su reunión. / Fiscalía de Asturias

Durante la reunión trataron varios temas de interés común, entre ellos, la próxima implantación de los tribunales de instancia y los problemas que estos puedan plantear y que afectan a la abogacía, en particulra la de Gijón, o la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer.

