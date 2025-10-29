Asturias no logra abatir ningún lobo en las 25 cacerías realizadas, pero aún hay más planificadas: datos y previsión

En las 25 cacerías de lobo realizadas por el Principado hasta la fecha en reservas regionales de caza no han logrado abatir ningún ejemplar. Así lo anunció este miércoles en la Junta General el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que compareció para detallar la ejecución del Programa Anual de Control del Lobo, que contempla un total de 174 cacerías autorizadas. De ellas, 36 ya cuentan con permiso, aunque solo 25 se han llevado a cabo, mientras que seis fueron rechazadas y cinco no llegaron a celebrarse.

Este sistema (anunciado en septiembre como método complementario de control en zonas con daños crecientes al ganado) permite a los cazadores abatir lobos durante batidas autorizadas de otras especies. Marcos explicó que sí se están produciendo extracciones, pero evitó precisar cuántos lobos han sido abatidos hasta ahora. Indicó, no obstante, que el único método que ha dado resultados es el "básico", basado en aguardos o recechos llevados a cabo por agentes medioambientales o personal especializado del Principado.

El consejero recordó que el programa anual fija un cupo de 53 ejemplares y que, una vez cerrado, se publicará un balance completo y transparente con datos contrastados sobre los ejemplares abatidos. Asimismo, señaló que aún no se ha realizado ninguna batida (otro de los mecanismos previstos en el Plan de Gestión del Lobo) y que está pendiente la resolución que autorice a la guardería de los cotos de caza a colaborar con los agentes medioambientales en las capturas, tal y como se anunció en septiembre.

Hasta la fecha, el Principado ha registrado 2.049 expedientes por ataques de lobo, con un importe estimado de 1.050.135 euros. De esa cifra, ya se han abonado 579.418 euros, según las cifras facilitadas.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición coincidieron en criticar la falta de transparencia sobre los datos del programa. El diputado popular Luis Venta calificó el plan de "timo" y acusó al Gobierno asturiano de estar "a favor del lobo" y de actuar "en connivencia con los grupos ecologistas" que recurren judicialmente el plan de gestión. Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, denunció el incumplimiento del artículo 8 del Programa Anual de Control, que exige mantener actualizada en la web una base de datos con el número de ejemplares abatidos y las causas de muerte.

El diputado Adrián Pumares, calificó la falta de transparencia como "preocupante", aunque señaló que lo más grave es la "ausencia de planificación" y la pasividad ante el aumento de ataques en zonas como Candamo o el Sueve, "presuntamente libres de lobo".

Marcos reiteró que el balance definitivo del programa se hará público una vez concluido el periodo anual, e insistió en que la gestión del lobo se desarrolla conforme al Plan de Gestión del Principado, combinando control poblacional, prevención de daños y compensación a los ganaderos afectados.