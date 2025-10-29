Con la reforma legal del aborto pasará igual que con la ley del "sí es sí", avisan los juristas asturianos: "Tan garantista quería ser que al final fue menos"

El Gobierno de España ha decidido ignorar a los juristas que advierten de que incorporar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución rebajaría su protección en lugar de "blindar" la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, volvió a insistir esta semana en la importancia del debate ante "la involución que vemos a nivel global y a nivel de nuestra sociedad, de nuestra democracia". "Y eso es radicalmente peligroso" porque, en su opinión, "la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada en todo el territorio".

Sin embargo, los especialistas avisan de que el derecho al aborto está "completamente garantizado" a tenor de la última sentencia del Tribunal Constitucional de 2023, que sostiene que tiene su respaldo en el artículo 15, que protege la integridad física y moral. "Incorporarlo al artículo 43 (protección de la salud) sería una rebaja en su protección porque dejaría de tener el respaldo de ser un derecho fundamental, que ahora le reconoce el Constitucional", describe Ramón Punset, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

Explica que, con este cambio, se eliminaría el derecho al "recurso de amparo" y a acudir al Tribunal Constitucional, además de que se facilitarían futuras modificaciones. Y añade que es una medida de "imposible cumplimiento", puesto que requiere el respaldo de tres quintos de cada una de las Cámaras, algo con lo que actualmente el Ejecutivo no cuenta.

"Esta maniobra recuerda un poco a la ley del ‘sí es sí’, que al querer ser tan garantista al final lo fue menos", compara Punset. A su juicio, el movimiento del Gobierno forma parte "de una guerra cultural entre conservadores y progresistas, que ahora se saca como maniobra de distracción política". "Es poco serio y con afán de arrinconar a la oposición", opina.

Para el catedrático emérito de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar Alas, "con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional el aborto está garantizado como derecho". "El artículo 43 es de fácil modificación, pero no contiene derechos invocables, sino principios rectores convertibles en derechos por leyes, que en este caso ya existen". Por tanto, "si se quiere visibilizar ese aspecto de la salud reproductiva, es legítimo e imita la iniciativa francesa". "Pero jurídicamente y en la práctica no supone un cambio sustancial", matiza. En su opinión, incorporar el aborto en este apartado de la Constitución puede suponer "un apoyo nominal", no obstante, insiste en que el derecho "lo confieren las leyes que hay o haya en el futuro".

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera reitera que ya "hay un auténtico blindaje" del aborto, aunque no esté mencionado como tal en la Constitución porque "al entenderlo como parte del artículo 15 tiene una garantía frente a eventuales limitaciones que quiera imponer una determinada mayoría parlamentaria conservadora".

Por tanto, al incorporarlo en el artículo 43 se le estaría otorgando al legislador del futuro "una mayor capacidad para regularlo de lo que lo tiene en la actualidad y esa mayor capacidad quiere decir que puede imponerle más límites", como, por ejemplo, eliminar los plazos actuales para abortar. Lo único claro, en su opinión, es que no se puede volver a que "desaparezca la libertad de la mujer y que sólo puede decidir si serán determinadas circunstancias".