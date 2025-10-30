Un accidente en la "Y" genera retenciones de más de tres kilómetros desde primera hora
La niebla está dificultando la circulación en la principal vía de comunicación del Principado
A. R.
Un accidente en la "Y" (A-66) está generando retenciones de más de tres kilómetros en plena hora punta. El suceso se produjo a las 07.25 horas a la altura de la gasolinera de Robledo, en sentido Gijón. El accidente no provocó heridos y solo se registraron daños materiales.
La Guardia Civil se personó en el lugar del accidente para tratar de restablecer la normalidad en el tráfico. La niebla está dificultando la circulación esta mañana en la principal vía de comunicación del Principado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
- El restaurante ovetense con las mejores vistas está de celebración