Un accidente en la "Y" genera retenciones de más de tres kilómetros desde primera hora

Un accidente en la "Y" (A-66) está generando retenciones de más de tres kilómetros en plena hora punta. El suceso se produjo a las 07.25 horas a la altura de la gasolinera de Robledo, en sentido Gijón. El accidente no provocó heridos y solo se registraron daños materiales.

La Guardia Civil se personó en el lugar del accidente para tratar de restablecer la normalidad en el tráfico. La niebla está dificultando la circulación esta mañana en la principal vía de comunicación del Principado.