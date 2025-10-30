El ácido (y comentado) vídeo de los muñecos Barbie Charrán y Pedro Pinochini con el que el PP ataca a Barbón: "Habla y miente, ¡como el de verdad!"

"Habla y miente, ¡como el de verdad!". Con este eslogan, el PP de Asturias ha decidido convertir a Adrián Barbón, presidente del Principado, en un muñeco llamado "Barbie Charrán", publicitado con sorna en un ácido vídeo en redes sociales que ya está siendo muy comentado. En el mismo también aparece Pedro Sánchez, como el muñeco amigo de Barbie Charrán que lleva por nombre "Pedro Pinochini".

El vídeo, publicado por la cuenta oficial del PP de Asturias en la tarde de este jueves, ya está generando todo tipo de comentarios. Representa un anuncio deL muñeco protagonizado por niños, que juegan con el Barbie Charrán, que "habla y miente como el de verdad". "LLegó el momento de Asturias", habla el muñeco con la voz del presidente asturiano.

El inventado juguete incluye, asimismo, "teléfono móvil para censurar en redes sociales". Y aparece el muñeco, smartphone en mano, diciendo: "¡Fascista! ¡Bloqueado!".

Pedro Pinochini

Pero no se queda ahí el anuncio, que mete a otro "muñeco" en danza, el "mejor amigo" de Barbie Charrán, que se llama Pedro Pinochini y es, inequívocamente, una representación de Pedro Sánchez. Los niños juegan con ambos y Barbie Charrán le propone a Pedro Pinochini quitar "juntos el peaje del Huerna". La respuesta del "muñeco sanchista": "A ver... ¡Menuda inventada!".

Termina el falso spot promocionando al Barbie Charrán como un producto "recomendado para votantes de 18 a 99 años". Pero hace un añadido final como colofón con recadito a Sánchez: "Pedro Pinochini se vende por separado... por 7 votos".

El vídeo, con el que el PP de Asturias pretende atacar la labor de Barbón como presidente de Asturias, ya está siendo muy comentado, especialmente en el ámbito político. Y correrán, seguro, ríos de tinta sobre él, con opiniones en uno u otro sentado.