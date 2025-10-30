Adiós a Calvo Ortega, factótum del Estatuto de los Trabajadores

Rafael Calvo Ortega, el ministro de Adolfo Suárez que impulsó el primer Estatuto de los Trabajadores, una eminencia en lo que se refiere al derecho financiero y tributario, que creó escuela en su alma máter de Salamanca, y diputado por Asturias entre 1979 y 1982, pese a haber nacido en la localidad segoviana de El Espinar en 1933, falleció este lunes en Madrid a los 92 años, tras una larga y fructífera vida en la que dejó fama de persona "de una rectitud y de una prudencia fuera de lo normal", en palabras de una de sus discípulas, la catedrática retirada Manuela Fernández Junquera, artífice de la investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo en 2008.

Calvo Ortega también fue senador constituyente por Segovia entre 1977 y 1979, secretario general de UCD y eurodiputado por el Centro Democrático y Social. En esa época le conoció Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. "Conocí a Calvo Ortega en mi época del CDS, fue mi último Presidente. Puedo decir que era un político de Estado, centrista hasta la médula, con el diálogo y el acuerdo como seña de identidad. Participó en los Pactos de la Moncloa y en el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores", resaltó Paniceres.

Ministro de Trabajo de febrero de 1978 a mayo de 1980, se le consideraba "amigo de Suárez", y "un hombre de derecha civilizada y con espíritu negociador y de consenso", según la prensa de la época en que abandonó el Gobierno para hacerse cargo de la secretaría general de UCD.

Junta Arbitral

Diputado al Parlamento Europeo por el Centro Democrático y Social, en 2008 fue nombrado presidente de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en Materia de Tributos del Estado Cedidos a las Comunidades Autónomas y en 2012, presidente de la Fundación Iberoamericana de Economía Social.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, con la calificación de premio extraordinario, hizo el doctorado en la misma universidad, con igual calificación, y luego se doctoró en la Universidad de Bolonia, obteniendo el premio extraordinario del doctorado.

De 1964 a 1965 fue profesor adjunto interino de Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Fue en ese momento cuando le conoció la gijonesa Manuela Fernández Junquera (1946). "La capacidad de explicación, de conocimiento que transmitía era increíble", asegura. De hecho, fue esa erudición la que la empujó a continuar en la Universidad y dedicarse a la docencia. La catedrática jubilada resalta además su "rigor académico y su independencia", sin olvidar "una capacidad de trabajo fuera de lo normal". Catedrático de Derecho financiero y tributario en la Facultad de Derecho de San Sebastián en 1976; y en 1997 pasó a ser catedrático de la misma especialidad en la Complutense.